Savona – Albissole Live: Chittolina tutto esaurito per il big match di Promozione

Savona 0 – Albissole 1 (82′ Macagno)

85′ Cambio anche nel Savona: Gaggero lascia spazio a Incorvaia.

83′ Vierci lascia spazio all’ex Romano nell’Albissole.

82′ Albissole in vantaggio! Macagno calcia una punizione da distantissimo. La palla passa nello spazio tra la barriera e il palo del portiere. Palla non fortissima ma finisce nell’angolino.

78′ Dorno pesca Macagno in area. Tiro da posizione defilata. Chiude bene il suo palo Rosasco.

76′ Angolo per il Savona. Nulla di fatto.

75′ Macagno serve Carinci che libera il tiro. Rosasco para a terra.

73′ Esce Raja dopo una buona prestazione, al suo posto Saracco.

69′ Entra bene Turone. Subito uno due e cross insidioso ma leggermente alto per la testa di Damonte.

68′ Doppio cambio nel Savona: entrano Durante e Turone al posto di Pirotto e Fossati.

67′ Bellotti calcia addosso a Diana che riesce a involarsi verso la porta. Pa palla alta lo rallenta e viene chiuso dalla difesa.

63′ Fallaccio di Barisone in scivolata su Damonte. Ammonito. Poi, ammonito un componente della panchina del Savona per proteste, i locali avrebbero voluto il rosso.

60′ Albissole a un passo dal vantaggio! Vierci porta palla di gran carriera e serve Diana al centro dell’area. Il capitano tergiversa e viene chiuso da Biaggi ma Barisone arriva come un treno e calcia rasoterra a incrociare. Pallone a fil di palo.

59′ Incursione centrale di Barisone. Tiro rasoterra letto bene da Rosasco che para a terra.

56′ Rilancio Albissole, Diana si incunea in area. Tiro a giri fuori misura. L’impressione è che da un momento all’altro si possa “stappare” il match.

55′ Rignanese protegge palla al limite. Scarico per Fossati che mira all’incrocio. Bel tiro, fuori di poco.

54′ Buona combinazione Albisolese con Bonanni che tocca corto per Barisone. Cross per Vierci che gira sul primo palo. Palla fuori.

52′ Occasione Albissole. Bel cross di Bonanni per Barisone. Colpo di testa sopra pa traversa che dà l’illusione del goal dalla tribuna.

49′ Gaggero si districa in un groviglio di maglie e calcia dalla distanza. Palla alta.

48′ Angolo per il Savona. Battuto troppo largo. Nulla di fatto.

46′ Si riparte. Nessun cambio.

Secondo tempo

Finisce un primo tempo equilibrato. Ha iniziato spingendo l’Albissole ma con il passare dei minuti si è fatto preferire il Savona. Spicca il bel tiro di Briano al 29′. Ma l’episodio che farà discutere nell’intervallo i tantissimi presenti al Chittolina è quello del 12′: intervento da dietro di Favorito su Rignanese da solo davanti al portiere nei pressi della riga dell’area, l’arbitro ha giudicato l’intervento regolare.

45′ Bel cross di Biaggi. Rignanese colpisce di testa di spalle e manda alto.

43′ Carinci ci prova dalla distanza. Pallone abbondantemente alto.

40′ Biaggi ci prova dal limite, tiro sporcato. Parata comoda per Pastorino.

38′ Ripartenza ospite con Macagno che arriva fino sul fondo ma crossa malissimo.

37′ Cross di Briano nell’area piccola. Damonte si avvita, colpo di testa respinto.

35′ Rilancio dalla difesa del Savona. Calcagno e Diana si agganciano. Per l’arbitro è fallo del difensore savonese che poi viene ammonito per proteste.

34′ Decerchi rimedia a un passaggio sbagliato commendo fallo su Pirotto. Ammonito il terzino albisolese.

33′ Lancio interessante per Briano. Favorito è però ancora una volta attentissimo. Ci mette il corpo, prende palla e fa ripartire l’azione.

29′ Gran giocata di Briano! Punta l’area, si accentra e calcia verso il primo palo. Conclusione insidiosa che esce di pochissimo.

26′ Biaggi ci prova dalla distanza. Tiro forte ma sbilenco. Rinvio dal fondo.

25′ Partita molto equilibrata con i portieri che non sono ancora stati chiamati seriamente in causa.

20′ Briano ci prova dal limite dell’area. Tiro alto.

18′ Possesso del Savona. L’Albissole fa blocco basso a cinque. Forse per evitare che Rignanese sfrutti l’ampiezza come nell’episodio contestato.

16′ Diana lancia Bonanni. Rosasco esce e con la collaborazione di Raja ci mette una pezza.

14′ Ancora proteste Savona per la mancata ammonizione di un giocatore dell’Albissole per un fallo tattico.

13′ L’Albissole in fase di costruzione svuota il centrocampo andando a disporsi nel modo migliore per occupare l’ampiezza. Il modulo, seppur molto mobile, è il 4-3-1-2.

12′ Savona furibondo! Rignanese ruba il tempo a Favorito e si invola verso la porta. Il difensore da dietro lo travolge prendendo anche il pallone. Ma l’arbitro reputa l’intervento non è falloso.

10′ Brivido Savona. La costruzione dal basso rischia di diventare distruzione con Rosasco che la regala a Vierci. Gli Striscioni si ricompattano.

9′ Punizione dalla trequarti dell’Albissole. La calcia Macagno ma direttamente contro la barriera. I biancoblù la rimettono in mezzo, Favorito colpisce di testa con Rosasco che esce a vuoto. La difesa respinge.

Nota tattica: Savona con il classico 3-4-2-1.

5′ Savona pericoloso. Raja mette al centro una punizione dalla sinistra. Bellotti stacca di testa. Tentativo però largo.

4′ Albissole più propositivo ma la prima sortita del Savona è interessante. Bel cross di Calcagno dalla destra. Barisone legge bene e intercetta.

1′ Si parte. Albissole incaricata del calcio di inizio.

Settima giornata di campionato. Albissole a 12 punti in classica. Il Savona segue a quota 10. Entrambe le squadre imbattute.

Fra poco si parte. Nel Savona la novità è in panchina. L’infortunio di Moraglio ha fatto tornare il club sul mercato dei portieri. Il nuovo estremo difensore è il classe 1997 Edoardo Bianco, ex Letimbro.

Primo tempo

Savona: 1 Rosasco, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Bellotti, 6 Gaggero, 7 Pirotto, 8 Biaggi, 9 Rignanese, 10 Fossati, 11 Briano. A disposizione: 12 Bianco, 13 Toskaj, 14 Covelli, 15 Incorvaia, 16 Durante, 17 Cartiere, 18 Saracco, 19 Turone, 20 Basile. Allenatore: Emanuele Cola.

Albissole: 1 Pastorino, 2 Barisone, 3 Decerchi, 4 Chiarlone, 5 Favorito, 6 Bonanni, 7 Vierci, 8 Dorno, 9 Diana, 10 Macagno, 11 Carinci. A disposizione: 12 Malinverni, 13 Minuto, 14 Moscatelli, 15 Apicella, 16 Amenduni, 17 Invernizzi, 18 Romano, 19 Iadanza, 20 Cuka. Allenatore: Cristian Cattardico

Arbitro: Carida di Genova. Assistenti: Crova di Chiavari e Trajanovski di Novi Ligure.