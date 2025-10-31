Savona: al via l’8 novembre il progetto ReAzione, il corso gratuito di difesa personale

Savona. Prenderà il via il prossimo 8 novembre il progetto ReAzione, organizzato dalla scuola Wu Tao di Savona, svolto in collaborazione con il servizio di assistenza antiviolenza Telefono Donna e con il Comune di Savona. ReAzione è un corso interamente gratuito e innovativo perché affronta il tema della difesa personale su più fronti: quello psicologico, quello legale e quello pratico, attraverso le tecniche di difesa estrapolate dalle Arti Marziali e rese applicabili in modo semplice e intuitivo.

Il metodo tradizionale Progetto ReAzione si inserisce nel nutrito elenco di iniziative che avranno il loro culmine nel prossimo 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e nasce dall’esperienza di autodifesa insegnata presso la Scuola Wu Tao Savona dal suo fondatore e Maestro Stefano Lo Muzio. Questo programma è stato ideato e plasmato sulla base di analisi approfondite e comprovata esperienza nel settore della sicurezza, fornendo nozioni complete e accessibili a partecipanti di ogni età.

Il corso si svilupperà in 6 incontri che si svolgeranno da sabato 8 novembre 2025 a sabato 13 dicembre e si terranno presso la palestra ex Coni di via Mentana dalle 16 alle 18. Le lezioni vedranno alla cattedra diversi professionisti qualificati nelle discipline trattate, quali psicologi, avvocati e, ovviamente, i tecnici della Scuola Wu Tao Savona, fondatori del Progetto ReAzione.

“Durante le sessioni – dichiara il maestro Lo Muzio, Direttore tecnico del programma – verranno simulate situazioni di potenziale pericolo a livello teorico e pratico, al fine di insegnare una risposta concreta e proporzionale. Da qui il nome ReAzione, scelto per focalizzare l’attenzione e la consapevolezza su un determinato momento difficoltoso e, se necessario, e non per ultimo, adoperare le abilità acquisite per difendersi. L’intenzione nello sviluppo di questo progetto è quella di offrire a tutti l’opportunità di un ciclo di conoscenza mirato a diffondersi capillarmente, in modo che un numero sempre più ampio di persone abbia la possibilità di apprendere e difendersi”.

“Abbiamo da subito sposato il progetto della scuola Wu Tao – dichiara Francesco Rossello, Assessore allo sport del Comune di Savona – perché proviene da un gruppo di provata serietà e competenza che, inoltre, può contare sulla preziosa collaborazione del centro antiviolenza savonese di Telefono donna. Inoltre, l’attenzione agli aspetti psicologici e legali consentono di allargare la visione dal momento dell’aggressione a tutti gli aspetti altrettanto drammatici che la precedono e la seguono”.

L’iscrizione, seppur gratuita, è obbligatoria ed è effettuabile scrivendo all’indirizzo reazione.wutao@gmail.com o via whatsapp al numero 379.3169603.