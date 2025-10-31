Savona, addio a Furio Moizo del “Furia Bar”: il gigante dall’animo gentile

Savona. Non ce l’ha fatta Furio Moizo, è morto questa mattina all’età di 63 anni. Stava aprendo il suo bar, Furia Bar, in via Montenotte (puntuale come ogni mattina) quando improvvisamente si è accasciato a terra.

Immediata la chiamata al 118, da parte degli altri commercianti della zona, e subito l’arrivo di tre ambulanze e un’automedica. Non sono serviti a nulla i tentativi di rianimo, durati quasi un’ora.

Furio era amato da tutti, infatti, il quartiere è ancora sotto shock per la tristissima notizia. Furio, che proprio ieri (30 ottobre) era andato in pensione e che a fine anno avrebbe chiuso il bar era un gigante buono, dall’animo sensibile.

Era stimato e apprezzato da tutto il vicinato, punto di riferimento della zona. Il suo bar faceva anche da “deposito” ritirando i pacchi del quartiere quando i destinatari non erano in casa. Sempre gentile e disponibile con tutti.

Appena si è appresa la notizia, parecchie persone si sono recate in lacrime dal suo bar lasciando fiori e un grande cuore rosso con la scritta “Ciao Furio”. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per salutare e ricordare “il nonno di tutti”.

Amante dei viaggi e dell’arte culinaria lascia l’amatissima moglie Ivana, le figlie Ilaria ed Erika e gli adorati nipotini.