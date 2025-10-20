Savona, a Montemoro inaugurata una lapide in ricordo dei caduti della seconda guerra mondiale

Savona. A Montemoro è stata inaugurata una lapide in ricordo dei caduti della guerra 1940-1945. Questo ricordo è stato fortemente voluto dalla comunità dei residenti delle frazioni di Maschio e di Montemoro.

Dopo la santa messa nella parrocchia di San Giacomo, a Montemoro, è avvenuta la benedizione della lapide in memoria ai caduti militari e civili della seconda guerra mondiale, nativi delle due frazioni savonesi.

“Ridordi questo marmo di Montemoro i figli che fidenti e generosi per la patria caddero”, questa la frase incisa sulla lapide.