Memoriale

Savona, a Montemoro inaugurata una lapide in ricordo dei caduti della seconda guerra mondiale

"Ridordi questo marmo di Montemoro i figli che fidenti e generosi per la patria caddero", questa la frase incisa sulla lapide

Savona. A Montemoro è stata inaugurata una lapide in ricordo dei caduti della guerra 1940-1945. Questo ricordo è stato fortemente voluto dalla comunità dei residenti delle frazioni di Maschio e di Montemoro.

Dopo la santa messa nella parrocchia di San Giacomo, a Montemoro, è avvenuta la benedizione della lapide in memoria ai caduti militari e civili della seconda guerra mondiale, nativi delle due frazioni savonesi.

Ridordi questo marmo di Montemoro i figli che fidenti e generosi per la patria caddero”, questa la frase incisa sulla lapide.

