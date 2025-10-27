Savona, 80mila euro per la pulizia e igienizzazione di marciapiedi e portici

Savona. La Giunta comunale di Savona ha approvato una delibera che destina 80mila euro dell’avanzo di amministrazione a un intervento straordinario di pulizia e igienizzazione di marciapiedi, portici e colonne della città.

Su impulso dell’Amministrazione, SEAS ha avviato recentemente un piano di lavaggi ordinari delle isole ecologiche condominiali, dei marciapiedi e dei bidoni dell’umido delle utenze commerciali. Tuttavia, accanto a questi interventi ordinari, sono necessarie azioni per rimuovere lo sporco persistente e sedimentato.

“Il nuovo piano straordinario, finanziato con l’avanzo – spiegano dal Comune -, servirà a trattare le aree più critiche da deiezioni e urine canine, guano e gomme da masticare, tipologie di sporco che il lavaggio ordinario non riesce a eliminare. Saranno utilizzati, dunque, mezzi specifici con lavaggio a caldo ad alta pressione e un detergente biodegradabile in grado di igienizzare e rimuovere i cattivi odori in modo efficace e sostenibile.

“Si tratta di un intervento straordinario che risponde a una richiesta molto sentita dai cittadini: migliorare la pulizia e il decoro degli spazi pubblici, a partire dai marciapiedi e dai portici che attraversiamo ogni giorno – sottolinea l’Assessore Barbara Pasquali – E’ chiaro che partiamo dalle vie che ne hanno più bisogno, ma l’impulso che abbiamo dato a Seas rispetto alla necessità di migliorare la pulizia riguarda la totalità della città. Abbiamo scelto di utilizzare buona parte dell’avanzo per la cura della città e per alzare il livello di vivibilità nei quartieri”.

Parallelamente, il Comune ha già stanziato quasi 90mila euro per un piano di restyling delle aree canine, con l’obiettivo di renderle più attrattive e favorirne l’utilizzo, in modo da preservare il più possibile lo stato dei marciapiedi ripuliti grazie al piano straordinario varato oggi. Gli interventi nelle aree canine riguarderanno principalmente la sistemazione delle recinzioni e l’aggiunta di panchine, tavoli e verde.

Sempre in tema di decoro urbano, SEAS ha iniziato a posizionare 160 nuovi cestini gettacarte per la raccolta dei rifiuti. Le nuove installazioni – sono già iniziate in via Visca (alla fermata bus da innesto via Genova e all’incrocio con la salita San Rocco), in via Fontanassa (all’incrocio via Comotto, fermata bus e fronte civici 24 e 21), piazza Bologna – stanno proseguendo in molte altre zone di Savona. Dopo aver posizionato questi 160 cestini, verrà valutato se sarà necessario metterne altri.

L’intervento sulla pulizia straordinaria si inserisce nel quadro delle iniziative finanziate con l’avanzo di amministrazione, che nelle settimane scorse ha già permesso di destinare: 1 milione di euro al piano asfalti per la riparazione delle buche 250mila euro alla manutenzione dei marciapiedi di Villapiana e i 90mila euro per le aree canine.

Nella manovra di maggio, infatti, la giunta aveva scelto di impiegare in larga misura l’avanzo libero di amministrazione per interventi di cura e decoro urbano, con particolare attenzione ai quartieri. Tutte le risorse, come previsto dalla normativa, devono essere impegnate entro la fine dell’anno.

LE VIE INTERESSATE

Gli interventi interesseranno marciapiedi, portici e colonne delle seguenti vie e piazze: galleria Aschero, corso Tardy e Benech (marciapiedi e portici), via Servettaz (portici e marciapiedi), via San Michele, piazza Santa Cecilia, piazza Pionieri dell’Industria, via Calamaro, via Migliardi e Venè, via Scarpa, via Canepa, via Carissimo e Crotti, via Crosa Lunga Inferiore, via Bartoli, via Walter, via Bourniquez, via Pirandello, via Trilussa, via Collodi, via Macchiavelli, via Giusti, via Aleardi, via Tasso, via De Amicis, via Petrarca, via Boccaccio, via Alfieri, via Ariosto, piazza Nazioni Unite, via Serao, via Leopardi, via Pascoli, via Carducci, via Foscolo, via Bono, piazza Consolazione (portici e marciapiedi), via Zandonai, via Giordano, via Vivaldi, via Saredo, via delle Maone, via Ponchielli, via Doninzetti, via Leoncavallo, via Paganini, via Doberti, via Bellini, via Rossini, via Cherubini, corso Vittorio Veneto, via Cimarosa, via Boito, via Puccini, piazza Pergolesi (pavimentazione e scalinate), piazza Lavagnola (pavimentazione e marciapiedi), via San Dalmazio, via Crispi, via Martiri della Deportazione, via Bruzzone, via Garroni, via Rodi, via Destefanis, via Gioberti, piazza Bologna, via Cambiaso, via Torino, via Piave, via Milano, via Alessandria, via Verdi, via San Lorenzo, via Istria, via Privata Istria, via Mignone, via Corridoni, piazza Martiri della Libertà, via Balocco, via Aglietto, via Maciocio, via Peluffo, via De Marchi, via Bevilacqua, via Eroine della Resistenza, via Don Minzoni, corso Ricci, corso Viglienzoni, via Gnocchi Viani, via dei Natarella, via Copello, via Cuneo, via Bove, piazza Don Aragno.