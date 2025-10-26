  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Resistenza e lesioni

Savona, 33enne aggredisce un poliziotto e lo manda in ospedale: arrestato

Trasportato in ospedale per le cure del caso, all'agente è stata riscontrata una frattura con una prognosi iniziale di 30 giorni. L'intervento dopo la segnalazione del danneggiamento di alcune auto in via XX Settembre

polizia di stato agente volante poliziotto generica

Provincia. A Savona la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 33 anni, con precedenti, con l’accusa di  resistenza e lesioni aggravate  a pubblico ufficiale.

I poliziotti delle volanti sono intervenuti l’altra sera nel centro cittadino a seguito della segnalazione di due persone che stavano danneggiando le auto in sosta in via XX settembre.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato e fermato due uomini di origine nordafricana che stavano armeggiando nei pressi di una macchinetta distributrice di bevande.

Uno dei due, alla vista dei poliziotti, si è dimostrato da subito visibilmente agitato e ha iniziato ad inveire contro gli operatori. Condotti in Questura per le operazioni di identificazione, il trentatreenne, ha continuato ad essere reticente a collaborare e ha rifiutato l’identificazione. L’uomo è quindi passato alle vie di fatto, spingendo ed aggredendo fisicamente un agente al quale ha procurato una lesione alla gamba. Trasportato in ospedale per le cure del caso, al poliziotto è stata riscontrata una frattura con una prognosi iniziale di 30 giorni.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Entrambi sono stati anche segnalati per ubriachezza.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.