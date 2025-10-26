Savona, 33enne aggredisce un poliziotto e lo manda in ospedale: arrestato

Provincia. A Savona la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 33 anni, con precedenti, con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

I poliziotti delle volanti sono intervenuti l’altra sera nel centro cittadino a seguito della segnalazione di due persone che stavano danneggiando le auto in sosta in via XX settembre.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato e fermato due uomini di origine nordafricana che stavano armeggiando nei pressi di una macchinetta distributrice di bevande.

Uno dei due, alla vista dei poliziotti, si è dimostrato da subito visibilmente agitato e ha iniziato ad inveire contro gli operatori. Condotti in Questura per le operazioni di identificazione, il trentatreenne, ha continuato ad essere reticente a collaborare e ha rifiutato l’identificazione. L’uomo è quindi passato alle vie di fatto, spingendo ed aggredendo fisicamente un agente al quale ha procurato una lesione alla gamba. Trasportato in ospedale per le cure del caso, al poliziotto è stata riscontrata una frattura con una prognosi iniziale di 30 giorni.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Entrambi sono stati anche segnalati per ubriachezza.