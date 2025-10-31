  • News24
Apprensione

Sassello, scomparso da ieri sera. Ricerche in corso per un sessantenne

Non ha con sé il cellulare. L’allarme lanciato dalla famiglia che non lo ha più visto fare rientro

ricerche disperso notturna

Sassello. Le ricerche sono durate tutta la notte e proseguono. Allarme e preoccupazione per un sessantenne scomparso da ore. È uscito di casa ieri sera e non vi ha più fatto ritorno.

Erano circa le 20 e 15. Non vedendolo rientrare, la famiglia ha dato l’allarme. Non ha con sé il cellulare. Poco dopo la mezzanotte si è iniziato a perlustrare e setacciare le zone intorno a casa e, soprattutto, i boschi.

Sul posto Soccorso Alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco, che coordinano le operazioni di ricerca, i carabinieri e le squadre speciali della Croce Rossa.

