Sassello, ancora nessuna traccia del sessantenne disperso

Sassello. Un altro disperso di cui non si ha nessuna traccia dopo le assidue ricerche. Dopo il caso del cacciatore valbormidese, anche del 60enne scomparso a Sassello nessun risc0ntro dopo un’altra giornata di perlustrazioni.

Le ricerche sono durate per ore e cresce l’allarme e la preoccupazione per le sorti dell’uomo, uscito di casa ieri sera senza farvi più ritorno.

Alle 20 e 15 i familiari hanno fatto scattare l’allarme non vedendolo rientrare.

Oggi si è continuato a perlustrare e setacciare le zone intorno alla sua casa e, soprattutto, i boschi circostanti. Il 60enne non ha con sé il cellulare.

Sul posto Soccorso Alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco, che coordinano le operazioni di ricerca, i carabinieri e le squadre speciali della Croce Rossa.

Le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani mattina, sabato 1 novembre.