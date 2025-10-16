Sanità, la Regione vara piano da 68 milioni di euro in due anni per ridurre le “fughe” dei liguri

Liguria. L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e il direttore generale del dipartimento Paolo Bordon hanno presentato oggi un piano da 68 milioni di euro in due anni (quasi la metà alle strutture private accreditate) per ridurre le fughe dei pazienti che vanno a curarsi altrove e costano 80 milioni alla sanità regionale.

“Non è mai stata stanziata una cifra così alta per ridurre le fughe – sottolinea Nicolò -. Sappiamo che la Regione Liguria ha purtroppo, un primato negativo in questo. Molti cittadini si rivolgono alle strutture ospedaliere fuori regione, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, prevalentemente per problematiche ortopediche, cardiologiche e neurologiche. Noi, con questo stanziamento di 68 milioni, abbiamo l’obiettivo di ridurre in modo significativo le fughe”.

Nel 2024 la mobilità passiva ospedaliera dalla Liguria ad altre regioni valeva 158 milioni di euro. La principale area di fuga è l’ortopedia (44% del totale, in calo di circa 2 milioni), cardiologia (12,8%, in aumento di circa 1,5 milioni) e neurologia (8%). A compensare parzialmente è la mobilità attiva, cioè le prestazioni erogate a pazienti che risiedono fuori regione: ortopedia (18%), cardiologia (14,9%) e neurologia (13,1%). Il saldo in negativo era quindi di 79,5 milioni di euro l’anno scorso.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il costo delle fughe di 15-20 milioni in un anno, concentrandosi soprattutto sulle prestazioni che incidono di più (in particolare la protesica, che vale 46 milioni all’anno). Ma sul lungo termine le prospettive sono ambiziose: “Se riuscissimo a ridurle del 50-60% sarebbe un bel risultato – aggiunge Nicolò -. Tenete conto che gli effetti si hanno dopo almeno un anno, ma prima o poi bisognava iniziare”.

Il piano prevede l’erogazione di 24,5 milioni nel 2025 (di cui 15,4 milioni alle strutture pubbliche e 9,1 milioni ai privati) che saliranno poi a 44,5 milioni nel 2026 (23,4 milioni al pubblico, 21,1 milioni al privato). “In entrambi i casi, ovviamente, i pazienti liguri non dovranno sborsare un centesimo, proprio perché il sistema prevede che l’erogazione avvenga per nome e per conto del sistema sanitario regionale”, assicura Nicolò.

Tra le azioni messe in campo sono previste:

– investimenti dedicati: oltre 24 milioni di euro nel 2025, che saliranno a più di 44 milioni annui dal 2026;

– incremento dell’attività chirurgica, in particolare in ortopedia, cardiologia e cardiochirurgia sia nelle strutture pubbliche sia nelle strutture private accreditate che, ad oggi, erogano solamente circa il 6,7% delle prestazioni ospedaliere rispetto alla produzione complessiva;

– coinvolgimento di tutte le aziende ospedaliere e delle Asl, che devono traguardare obiettivi di produzione aggiuntiva per soddisfare maggiormente il fabbisogno di cura dei cittadini liguri;

– monitoraggio costante dell’andamento del Piano attraverso verifiche periodiche sui volumi di attività erogati, per garantire trasparenza e capacità di intervento tempestivo in caso di criticità.

“Questo provvedimento nasce da un’analisi puntuale della mobilità sanitaria interregionale – spiega il direttore generale Bordon – dalla quale emerge, tra l’altro, che la Liguria ha un indice di vecchiaia tra i più alti in Italia: un dato che si traduce in una domanda molto elevata di prestazioni sanitarie, destinata a crescere con l’invecchiamento costante della popolazione. A questo si aggiunge un tasso di occupazione molto alto nei reparti di ortopedia, che nelle strutture pubbliche liguri raggiunge in media l’85% e la carenza del numero di anestesisti dedicati all’attività operatoria, diminuiti del 15% negli ultimi cinque anni”.

Ma perché puntare sui privati con una quota così sostanziosa delle risorse destinate ad abbattere le fughe? “Un ulteriore elemento che è emerso – continua Bordon – è rappresentato dal fatto che il privato accreditato in Liguria eroga solo il 6,7% delle prestazioni ospedaliere, una quota molto inferiore rispetto ad altre regioni che riescono così a trattenere più pazienti sul proprio territorio. Anche per questo, il piano prevede, tra le azioni, la proroga degli accordi bilaterali già esistenti con Emilia-Romagna e Toscana e la stipula di nuove intese con Lombardia e Piemonte per fissare tetti di spesa e responsabilizzare le nostre strutture sul territorio, così da rafforzare la cooperazione con le regioni confinanti e ridurre il ricorso a mobilità sanitaria non programmata”.

In alcuni casi, la mobilità sanitaria è riconducibile a cause o situazioni derivanti da esigenze specifiche del cittadino (ad esempio motivi di studio, lavoro o prossimità del luogo di cura), ma possono intervenire atri elementi, come i tempi di attesa e la fiducia nei confronti di professionisti che non si trovano (più) in Liguria. “È un mix di fattori, la conoscenza diretta del professionista orienta, professionisti liguri che adesso lavorano in strutture di altre regioni sicuramente influenzano le scelte, il fatto di avere una maggiore disponibilità di offerta sul territorio aiuta anch’essa. Quindi – riassume Bordon – il combinato disposto di aumentare l’offerta sul territorio e magari trattenere i professionisti di valore liguri nelle nostre strutture potrebbe darci un risultato diverso rispetto a quello che vediamo oggi“.