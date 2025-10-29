  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Stand by

Sanità, il Pd: “Sospensione delle nomine di primari e dirigenti Asl è l’ennesima mossa della destra per affossare la sanità ligure”

"L'attesa della riforma non può essere una scusa per bloccare la sanità ligure"

Medico Stetoscopio Dottore

Liguria. “La Regione decide di sospendere le nomine di primari e dirigenti medici e di bloccare il reclutamento di personale amministrativo delle Aziende sanitarie senza un piano, senza una motivazione chiara e in modo del tutto arbitrario. L’attesa della riforma non può essere una scusa per bloccare la sanità ligure”. Così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna, il consigliere regionale PD e vicepresidente commissione sanità Enrico Ioculano, il consigliere regionale PD Roberto Arboscello e la consigliera regionale PD Katia Piccardo.

“Non nominare primari e dirigenti medici significa lasciare le Asl e i territori scoperti di funzioni importanti per garantire i servizi. Spieghino questa scelta in aula portando i numeri che l’hanno eventualmente motivata. Siamo di fronte all’ennesima mossa ingiusta con cui questa Giunta sta cercando di affossare la sanità ligure”.

“Chiediamo che l’assessore Nicolò e il direttore generale Bordon vengano in Commissione Sanità a spiegare cosa sta succedendo e prima di sospendere altre nomine o bloccare assunzioni facciano un passaggio negli enti preposti, ascoltando tutti i soggetti coinvolti”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.