  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Ufficiale

S.F. Loano, arriva l’annuncio: Davide Brignoli è il nuovo allenatore

Ritorno in pista alla prima esperienza in panchina in Eccellenza per "Brigno"

brignoli loano

Loano. Lo aveva comunicato chiaramente la San Francesco Loano: il nome del prossimo allenatore sarebbe arrivato in queste ore, andando già ad occupare il posto in panchina nella gara di domani in coppa contro il Pietra Ligure. Così è stato e il nome è uno della short list dei papabili delle ultime ore: i rossoblù hanno scelto Davide Brignoli, l’ex tecnico di Ceriale, Finale e Soccer Borghetto diventa il successore di Alessandro Lupo alla guida dei loanesi. Per lui è la prima esperienza in Eccellenza da allenatore.

Il comunicato

L’ASD S.F. Loano comunica con grande piacere che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Mr. Davide Brignoli.
Davide, allenatore molto conosciuto nel nostro panorama calcistico, già allenatore di Soccer Borghetto, Ceriale e Finale, inizierà a dirigere gli allenamenti nella giornata odierna. La società da il benvenuto al mister e gli augura tante soddisfazioni con i nostri colori.
“Benvenuto Mister!”

 

 

Più informazioni
leggi anche
Generico ottobre 2025
Gli aggiornamenti
S.F. Loano, esonerato Lupo: la scelta è orientata verso Davide Brignoli
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.