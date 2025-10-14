S.F. Loano, arriva l’annuncio: Davide Brignoli è il nuovo allenatore

Loano. Lo aveva comunicato chiaramente la San Francesco Loano: il nome del prossimo allenatore sarebbe arrivato in queste ore, andando già ad occupare il posto in panchina nella gara di domani in coppa contro il Pietra Ligure. Così è stato e il nome è uno della short list dei papabili delle ultime ore: i rossoblù hanno scelto Davide Brignoli, l’ex tecnico di Ceriale, Finale e Soccer Borghetto diventa il successore di Alessandro Lupo alla guida dei loanesi. Per lui è la prima esperienza in Eccellenza da allenatore.

Il comunicato



L’ASD S.F. Loano comunica con grande piacere che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Mr. Davide Brignoli.

Davide, allenatore molto conosciuto nel nostro panorama calcistico, già allenatore di Soccer Borghetto, Ceriale e Finale, inizierà a dirigere gli allenamenti nella giornata odierna. La società da il benvenuto al mister e gli augura tante soddisfazioni con i nostri colori.