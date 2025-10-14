Salta la prima panchina in Eccellenza: Alessandro Lupo non è più l’allenatore della S.F. Loano

Loano. Il 6-3 subito domenica contro il Molassana e il rendimento povero di vittorie ha indotto la San Francesco Loano a cambiare qualcosa. Il club ha agito sulla guida tecnica: Alessandro Lupo non è più l’allenatore dei rossoblù, la comunicazione ufficiale dell’esonero è arrivata pochi minuti fa. Con lui viene sollevato dall’incarico anche il vice Stefano Gaggero.

“Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo tecnico a cui verrà affidata la guida della prima squadra“. Quindi ci sarà già il nuovo tecnico domani a Ceriale in occasione del ritorno di Coppa Italia contro il Pietra, che vede in vantaggio i loanesi per 1-0.

I rumors dell’ultimo minuto parlano di nomi papabili come quelli di Davide Brignoli e Antonio Barone, con il primo leggermente favorito al momento. Ma occorrerà aspettare qualche ora per capire se il mister rossoblù sarà uno dei due oppure sarà un altro profilo a prendere le redini della squadra rossoblù.