Il commento

S.F. Loano, Saponara: “A Molassana toccato il fondo. Brignoli scelto per entrare nella mente dei giocatori”

"In coppa contro il Pietra è mancato solo il gol. Non meritiamo di avere un punto e essere in fondo alla classifica"

Ceriale. Si è visto una buona San Francesco Loano nella gara di ieri contro il Pietra Ligure nonostante l’eliminazione. Una prova gagliarda dei rossoblù che puntano a mettere alle spalle un inizio di campionato che ha portato un solo punto e l’ultimo posto in classifica.

Il Club Manager Sergio Saponara commenta così la gara di ieri sera al “Merlo” di Ceriale: “Degli arbitri non parlo, però rimango della mia idea che ci sono stati dei errori arbitrali abbastanza clamorosi, però non importa. Io voglio ringraziare innanzitutto mister Lupo per quello che ha fatto fino a oggi. Ora abbiamo cambiato pagina con mister Brignoli che è una persona speciale. Andando sulla prestazione devo dire che oggi è stata una partita gagliarda, noi siamo contentissimi: ho visto vivacità, consapevolezza dei propri mezzi e ottime trame di gioco. Nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni per chiuderla, purtroppo siamo stati un po’ sfortunati. Questo è un po’ il leitmotiv dall’inizio della stagione, speriamo che giri presto”.

“Domenica siamo arrivati al fondo del pozzo, adesso possiamo soltanto risalire. Prendere 12 gol in 5 partite per una squadra costruita per salvarsi è imbarazzante – prosegue-. E secondo me i nostri sono difensori ottimi. Probabilmente adesso c’è bisogno di una linfa nuova e devo dire che sono veramente felice. Ringrazio i ragazzi. è mancato soltanto il gol”.

Sul difficile momento dei rossoblù: “Dopo la sconfitta interna con la Fezzanese siamo andati a giocare a Molassana e francamente non avremmo mai pensato di prendere 6 gol in quella maniera. Ero sicuro che potevamo vincere sul 2-2, poi abbiamo preso 4 gol imbarazzanti”.  Sulla scelta di Brignoli per il post Lupo: “Un ex giocatore di Loano, una persona per bene e un amico personale che conosce bene i dirigenti. Avevamo bisogno di un mister che potesse fare un cambio nella mente dei giocatori in alcune situazioni“.

“Alla prima uscita, ha allenato soltanto martedì, i presupposti mi sembrano quelli per aggiustare una stagione: francamente non meritiamo di avere un punto e essere in fondo alla classifica“, chiosa.

 

