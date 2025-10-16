S.F. Loano, Brignoli “Squadra viva, ci riprenderemo. Affronterò l’Eccellenza con umiltà”

Ceriale. Sono diversi gli aspetti positivi che può trarre la San Francesco Loano dalla prova contro il Pietra Ligure. Nonostante l’eliminazione dalla coppa, i rossoblù hanno giocato con grande piglio contro una compagine importante come quella biancoceleste. Questo può solo che rendere soddisfatto mister Davide Brignoli, chiamato dal club loanese per risollevare la squadra dalle acque pericolose della classifica.

“La partita è stata ottima. Abbiamo fatto 25 minuti davvero molto bene, creando due grandi occasioni: una traversa a porta praticamente vuota e una splendida parata di Duberti. Mi aspettavo una reazione dopo il 6-3 di domenica e il cambio in panchina – ha dichiarato nel post partita -. I ragazzi stanno bene fisicamente, quindi non avevo dubbi che tirassero fuori una prova così. Siamo vivi, dobbiamo continuare su questa strada: piano piano ci riprenderemo. Come primo impatto, secondo me, la risposta è stata molto positiva“.

Troppo poco tempo per pensare di stravolgere le cose: “Non potevo cambiare troppo, ho iniziato martedì sera e ho preferito proseguire sulla linea di mister Lupo. Ai ragazzi ho solo chiesto di tirare fuori il carattere: dopo una sconfitta come quella di domenica e l’esonero di un allenatore con cui avevano lavorato due mesi, era normale che il morale fosse basso. Ho fatto i complimenti a tutti perché hanno disputato una grande gara, anche in dieci contro undici, contro una squadra molto forte. Il risultato finale ci può stare: abbiamo dato tutto. Sono contento e credo lo siano anche i dirigenti. Abbiamo fatto una prova davvero importante: ora vediamo come continuare”.

Tanta la motivazione per la sua prima esperienza da allenatore in Eccellenza e soprattutto è massima la concentrazione: “Devo solo ringraziare chi mi ha dato questa possibilità. Conoscevo già Andrea Ferrara, che mi aveva avuto e mi ha fatto iniziare ad allenare al Soccer Borghetto: lì era andata bene e spero vada bene anche questa volta. Hanno fiducia in me e io voglio ripagarla. Non so bene cosa aspettarmi ma bisogna avere l’umiltà di confrontarsi con allenatori che hanno già fatto questa categoria. Il nostro obiettivo è la salvezza: dobbiamo portarla a casa, a prescindere dall’esperienza che uno può avere. Mi hanno chiamato per questo: testa bassa e lavoro, non c’è altro modo“.

E sulla squadra: “Ho trovato dei ragazzi giovani e disponibili che si sono messi subito a disposizione. Hanno una carriera davanti e spero di riuscire a insegnare loro qualcosa: il calcio non si insegna, ma posso trasmettere le mie convinzioni”.