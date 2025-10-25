Riviera Beach Volley: il B1 di Andora chiude la stagione nazionale outdoor

Andora. Si chiude domani ad Andora la stagione outdoor del beach vollley federale Italiano con un B1 1500 maschile e femminile realizzato in co-organizzazione tra Comune di Andora e Riviera Beach Volley.

Folta la presenza di atleti di primo piano con ventinove coppie in totale per una tappa serie beach B1 che conta nel maschile nomi pesanti come Acerbi, Ingrosso, il talento Ligure Podestà e tantissimi altri, nel femminile svetta il nome della coppia tosco-romana formata da Alice Pratesi e Sofia Orciani.

Com’era partita a fine marzo, Andora apre e chiude la stagione di beach Volley nazionale con un week end con ennesima previsione favorevole con tanto sole e temperature ancora miti. “Proprio sulle spiagge che abbiamo deciso di illuminare a giorno anche di notte per la pratica del surf – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Andora Ilario Simonetta – stiamo sviluppando eventi di beach volley di caratura nazionale sempre più importanti con ottimi riscontri”.

Dopo le 27 coppie di un serie beach 2 e l’apertura del prestigioso campionato italiano per societa categoria Gold con premiazioni con tanto di autorità locali, il terzo week end da 6 campi regolamentari riserva un sabato di allenamenti per gli atleti che la domenica dovranno invece affrontare l’ultimo torneo all’aperto 2025. “Veniamo da una stagione incredibile – racconta il presidente Riviera beach volley Alessio Marri – 100 campi montati e smontati in tutta la Liguria, oltre 5000 partecipanti e una pagina social con quasi mezzo milione di visualizzazioni, su Andora in particolare abbiamo grandi progetti in collaborazione con l’amministrazione”.