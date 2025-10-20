Ritrovato cadavere in casa a Vado Ligure

Vado Ligure. La sorella non aveva notizie da ieri sera. Diverse le chiamate effettuate in queste ore al fratello ma senza esito, per questo è scattato l’allarme. Aprendo la porta di casa poi la tragica notizia: il corpo del sessantasettenne è stato trovato privo di vita nel suo alloggio in via Ernesto De Litta.

La scoperta del cadavere è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 ottobre. Dopo l’arrivo sul posto dei carabinieri di Savona, della Croce Rossa di Vado Ligure e del personale sanitario.

Stando alle prime informazioni, il signore sarebbe deceduto per cause naturali.

Da una prima ricognizione del cadavere da parte degli organi inquirenti, non sarebbero stati rinvenuti traumi particolari o segni di violenza, tuttavia sono state avviate le indagini e gli accertamenti del caso.