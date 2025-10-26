Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria

Eccellenza (7^ giornata)
Arenzano 0-0 Voltrese, Busalla 2-0 Sporting Taggia, Campomorone 1-1 Carcarese, Fezzanese 2-3 Golfo Paradiso, Millesimo 2-3 Genova Calcio (qui la cronaca), Molassana 2-2 Pietra Ligure, Rivasamba 3-0 S. F. Loano, Athletic Club Albaro 3-1 Bogliasco
Classifica: Fezzanese 16, Rivasamba 16, Athletic Club Albaro 16, Campomorone 15, Millesimo, 13, Molassana, Busalla 13, Genova Calcio 12, Molassana 11, Pietra Ligure 10, Golfo Paradiso 8, Arenzano 6, Carcarese 5, Sporting Taggia 5, Carcarese 4, Bogliasco 3, Voltrese 2, S.F. Loano 1.
Promozione (7^ giornata)
Savona 0-1 Albissole (qui la cronaca), Masone 2-3 Superba, Baia Alassio 3-1 Little Club, Ceriale 0-2 Ca de Rissi, Finale 1-0 Serra Riccò, New Bragno 0-1 Pontelungo, Praese 0-0 Legino, Sampierdarenese 1-4 Sestrese
Classifica: Sestrese 19, Ca de Rissi 16, Albissole 15, Praese 14, Pontelungo 13, Finale 11, Savona 10, Legino 10, Baia Alassio 10, Masone 6, Sampierdarenese 6, New Bragno 5, Little Club 5, Serra Riccò 5, Superba 4, Ceriale 4.
Prima Categoria A (5^ giornata)
Bordighera 1-3 Cengio, Borghetto 0-5 Ventimiglia, Camporosso 1-2 Quiliano&Valleggia, Cisano 1-1 Altarese, Dego 2-4 Andora, Oneglia 1-0 Golfo Dianese, San Filippo Neri 0-1 Ospedaletti, Albingaunia – Virtus Sanremese (alle 18:00)
Classifica: Cengio 13, Virtus Sanremese 12*, Ventimiglia 12, Quiliano&Valleggia 12, Golfo Dianese 10, Albingaunia 9*, Dego 7, Oneglia 7, Borghetto 6, Altarese 5, Camporosso 5, Cisano 5, Andora 4, Ospedaletti 4, Bordighera 0, San Filippo Neri 0.
Prima Categoria B (5^ giornata)
Old Boys Rensen 2-1 Sciarbo & Cogo, Olimpic 3-0 Voltri 87, Rabona 1-0 Virtus Bolzanetese, Rossiglionese 0-0 Campese, Valsecca 1-3 Speranza, Dinamo Apparizione 1-2 Multedo, Pegliese 4-1 Audace Campomorone, Virtus Don Bosco 1-1 Veloce
Classifica: Olimpic 13, Rabona 10, Campese 9, Old Boys Rensen 9, Pegliese 8, Rossiglionese 8, Speranza 8, Multedo 8, Virtus Bolzanetese 7, Voltri 87 7, Dinamo Apparizione 7, Veloce 4, Valsecca 4, Virtus Don Bosco 4, Sciarbo & Cogo 3, Audace Campomorone 0
Seconda Categoria A (4^ giornata)
Albingaunia U21 0-0 Polisportiva Sanremo, Argentina Arma 2-0 Vallecrosia Academy, Carlin’s Boys 6-1 Oneglia U21, Golfo Dianese B 5-1 Camporosso, Villanovese 4-1 Real Santo Stefano, Borghetto B – San Bartolomeo Cervo (alle 18:00)
Classifica: Villanovese 10, Argentina Arma 9, Vallecrosia Academy 9, Albingaunia U21 7, Polisportiva Sanremo 5, Borghetto 4, Riva Ligure 4, Real Santo Stefano 4, Golfo Dianese B 4, Camporosso 4, Carlin’s Boys 3, San Bartolomeo Cervo 1, Oneglia U21 0.
Seconda Categoria B (3^ giornata)
Giusvalla 0-3 Rocchettese, Mallare 2-1 Carcarese U21 (qui la cronaca), Murialdo 1-2 Plodio, Nolese 4-0 Spotornese, Priamar 5-1 Bardineto, Sassello 2-1 Pallare.
Classifica: Plodio 7, Mallare 7, Nolese 6, Priamar 6, Carcarese U21 6, Pallare 4, Sassello 4, Bardineto 3, Rocchettese 3, Spotornese 3, Giusvalla 1, Murialdo 1.
