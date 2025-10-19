Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (6^ giornata)

Bogliasco 0 – Busalla 2, Carcarese 2 – Molassana 2 (la cronaca), Genova Calcio 3 – Campomorone 3, Golfoparadiso 0 – Rivasamba 3, Pietra Ligure 1 – Fezzanese 2, S.F. Loano 0 – Athletic 2, Taggia 1 – Arenzano 1, Voltrese 2 – Millesimo 2.

Classifica: Fezzanese 16, Campomorone 14, Millesimo, Rivasamba e Athletic 13, Molassana e Busalla 10, Genova Calcio e Pietra Ligure 9, Arenzano, Sporting Taggia e Golfoparadiso 5, Carcarese 4, Bogliasco 3, Voltrese e S.F. Loano 1.

Promozione “6^ giornata”

Albissole 7 – Baia Alassio 2, Little Club 0 – Sampierdarenese 1, Pontelungo 2 – Savona 2 (la cronaca), Serra Riccò 2 – Praese 3, Sestrese Bor. 5 – Masone 1, Superba 2 – Finale 2, Ca de Rissi 3 – Bragno 2, Legino 4 – Ceriale 0.

Classifica: Sestrese Bor. 16, Praese e Ca de Rissi 13, Albissole 12, Savona e Pontelungo 10, Legino 9, Finale 8, Baia Alassio 7, Masone e Sampierdarenese 6, New Bragno, Little Club e Serra Riccò 5, Ceriale 4, Superba 1.

Prima Categoria “A” (4^ giornata)

Ospedaletti 0 – Albingaunia 2, Altarese 0 – Dego 1 (la cronaca), Andora 2 – Oneglia 3, Cengio 1 – Camporosso 1, Golfo Dianese 6 – San Filippo Neri 0, Quiliano&Valleggia 2 – Borghetto 0, Ventimiglia 4 – Cisano 1, Virtus Sanremese 7 – Bordighera 0.

Classifica: Virtus Sanremese 12, Golfo Dianese e Cengio 10, Albingaunia, Ventimiglia e Quiliano&aValleggia 9, Dego 7, Borghetto 6, Camporosso 5, Altarese, Oneglia e Cisano 4, Andora e Ospedaletti 1, Bordighera e San Filippo 0.

Prima Categoria “B” (4^ giornata)

Bolzanetese 3 – Dinamo Apparizione 0, Voltri 5 – Virtus Don Bosco 1, Multedo 1 – Olimpic 1, Audace Campomorone 1 – Rabona V. dell’Acciaio 2, Campese 1 – Pegliese 1, Sciarbo&Cogo 1 – Rossiglionese 3, Speranza 0 – Old Boys Rensen 0, Veloce 4 – Valsecca 1.

Classifica: Olimpic 10, Campese 7, Voltri, Bolzanetese, Rabona, Rossiglionese e Dinamo 7, Old Boys 6, Pegliese, Multedo e Speranza 5, Valsecca 4, Veloce, Sciarbo&Cogo e Virtus Don Bosco 3, Audace Campomorone 0.

Seconda Categoria “A” (3^ giornata)

Camporosso 7 – Carlin’s Boys 3, Oneglia 0 – Albingaunia 4, Riva Ligure 0 – Argentina 1, San Bartolomeo 2 – Villanovese 2, Polisportiva Sanremo – Borghetto (in corso), Vallecrosia – Golfo Dianese (in corso). Riposa: Real Santo Stefano.

Seconda Categoria B (2^ giornata)

Carcarese 1 – Priamar Liguria 0, Pallare 2 – Murialdo 2, Plodio 1 – Bardineto 0, Rocchettese 0 – Mallare 1, Sassello 0 – Nolese 1, Spotornese 3 – Giusvalla 2.

Classifica: Murialdo, Pallare, Plodio e Mallare 4, Bardineto, Carcarese, Nolese, Spotornese e Priamar Liguria 3, Giusvalla e Sassello 1, Rocchettese 0.