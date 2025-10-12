Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (5^ giornata)
Millesimo 1-0 Carcarese, Athletic Club 1-0 Voltrese, Busalla 3-2 Arenzano, Campomorone 5-2 Golfoparadiso, Fezzanese 5-2 Bogliasco, Genova Calcio 2-3 Pietra Ligure, Molassana 6-3 San Francesco Loano, Rivasamba 2-2 Sporting Taggia.
Classifica: Fezzanese e Campomorone 13, Millesimo 12, Rivasamba e Athletic Club 10, Molassana e Pietra Ligure 9, Genova Calcio 8, Busalla 7, Golfoparadiso 5, Arenzano e Sporting Taggia 4 Bogliasco e Carcarese 3, S.F. Loano 1, Voltrese 0.
Promozione (5^ giornata)
Baia Alassio 2-0 Sampierdarenese, Ceriale 1-1 Albissole, Finale 1-4 Ca De Rissi, Masone 2-1 Serra Riccò, New Bragno 0-0 Little Club, Praese 2-0 Pontelungo, Superba 2-3 Legino, Savona Sestrese 1-1.
Classifica: Sestrese 13, Praese e Ca De Rissi 10, Pontelungo, Savona e Albissole 9, Finale e Baia Alassio 7, Legino e Masone 6, Little Club, New Bragno, Serra Riccò 5, Ceriale 4, Sampierdarenese 3, Superba 0.
Prima Categoria “A” (3^ giornata)
Albingaunia 0-1 Cengio, Altarese 0-0 Andora, Bordighera 2-3 Quiliano&Valleggia, Camporosso 1-2 Ventimiglia, Cisano 1-4 Borghetto, Dego 1-1 Golfo Dianese, Oneglia-0-0 Ospedaletti, San Filippo Virtus Sanremese 0-6.
Classifica: Virtus Sanremese e Cengio 9, Golfo Dianese, Albingaunia, Borghetto, Ventimiglia e Quiliano 6, Altarese, Dego, Camporosso e Cisano 4, Oneglia, Andora e Ospedaletti 1, San Filippo e Bordighera 0.
Prima Categoria “B” (3^ giornata)
Olimpic 3-0 Veloce, Rabona 2-2 Multedo, Rossiglionese 1-1 Old Boys, Valsecca 1-3 Sciarbo, Dinamo 2-0 Voltri, Pegliese 1-0 Bolzanetese, Virtus 1-2 Speranza, Campese Audace 3-0.
Classifica: Olimpic 9, Campese, Dinamo 7, Rabona, Pegliese, Rossiglionese, Voltri, Bolzanetese, Valsecca, Multedo, Speranza 4, Virtus e Sciarbo 3, Old Boys 2, Audace e Veloce 0.
Seconda Categoria “A” (2^ giornata)
Albingaunia “B” 5-4 Camporosso u21, Borghetto “B” 4-0 Oneglia “B”, Golfo Dianese “B” 0-0 Riva Ligure, Real Santo Stefano 3-2 San Bartolomeo Cervo, Villanovese 3-2 Sanremo 2000, Carlin’s Boys 2-3 Vallecrosia. Riposa: Argentina.
Classifica: Villanovese e Vallecrosia 6, Borghetto “B”, Real Santo Stefano e Riva Ligure 4, Argentina e Albingaunia “B” 3, Camporosso u21, Sanremo 2000 e Golfo Dianese “B” 1, San Bartolomeo, Carlin’s Boys e Oneglia u21 0.
Seconda Categoria “B” (1^ giornata)
Bardineto 4-0 Rocchettese, Giusvalla 2-2 Plodio, Mallare 1-1 Sassello, Murialdo 3-2 Carcarese U21, Nolese 2-3 Pallare, Priamar 2-1 Spotornese.
Classifica: Bardineto, Murialdo, Pallare e Priamar 3, Giusvalla, Plodio, Mallare, Sassello 1, Carcarese U21, Nolese, Spotornese, Rocchettese 0.