Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (4^ giornata)

Arenzano 1 – Millesimo 2, Bogliasco 2 – Rivasamba 3, Carcarese 2 – Genova Calcio 2 (la cronaca), Golfoparadiso 0 – Molassana 5, Pietra Ligure 2 – Campomorone 2 (la cronaca), S.F. Loano 0 – Fezzanese 2, Sporting Taggia 1 – Athletic Club Albaro 2, Voltrese 1 – Busalla 2.

Classifica: Fezzanese e Campomorone 10, Millesimo e Rivasamba 9, Genova Calcio 8, Athletic Club 7, Molassana e Pietra Ligure 6, Golfoparadiso 5, Arenzano e Busalla 4, Bogliasco, Sporting Taggia e Carcarese 3, S.F. Loano 1, Voltrese 0.

Promozione (4^ giornata)

Albissole 2 – New Bragno 2, Legino 1 – Finale 1 (la cronaca), Little Club James 3 – Savona 3 (la cronaca), Pontelungo 1 – Ceriale 0 (la cronaca), Sampierdarenese 1 – Masone 0, Serra Riccò 2 – Superba 1, Sestrese 5 – Baia Alassio 0, Ca de Rissi – Praese (in corso).

Classifica: Sestrese 12, Pontelungo 9, Savona e Albissole 8, Finale, Praese e Ca de Rissi 7, Serra Riccò 5, Little Club, New Bragno e Baia Alassio 4, Masone, Legino, Ceriale e Sampierdarenese 3, Superba 0.

Prima Categoria “A” (2^ giornata)

Ospedaletti 1 – Altarese 6, Borghetto 3 – Bordighera 1, Cengio 3 – Oneglia 2 (cronaca), Cisano 1 – Camporosso 1, Golfo Dianese 3 – Andora 0, Quiliano&Valleggia 4 – San Filippo Neri 2, Ventimiglia 0 – Albingaunia 2, Virtus Sanremese 2 – Dego 0.

Classifica: Albingaunia, Golfo Dianese, Virtus Sanremese e Cengio 6, Camporosso e Cisano 4, Altarese, Ventimiglia, Borghetto, Dego e Quiliano 3, San Filippo, Oneglia, Andora, Bordighera e Ospedaletti 0.

Prima Categoria “B” (2^ giornata)

Bolzanetese 2 – Audace Campomorone 1, Voltri 2 -Pegliese 2, Multedo 0 – Campese 3, Rossiglionese 1 – Valsecca 2, Speranza 2 – Dinamo Apparizione 2, Veloce 0 – Rabona Via dell’Acciaio 3, Sciarbo&Cogo – Olimpic. Rinviata a mercoledì: Old Boys Rensen – Virtus Don Bosco.

Classifica: Olimpic 6, Campese, Voltri, Dinamo, Valsecca e Bolzanetese 4, Rabona, Virtus, Rossiglionese, Multedo 3, Old Boys, Pegliese e Speranza 1, Audace, Sciarbo e Veloce 0.

Seconda Categoria “A” (1^ giornata)

Camporosso 2 – Borghetto “b” 2, Oneglia 2 – Villanovese 7, Riva Ligure 3 – Carlin’s Boys 2, Argentina Arma 3 – Golfo Dianese “b” 0, Vallecrosia – Albingaunia U21 (in corso), Polisportiva Sanremo – Real Santo Stefano (in corso). Riposa: San Bartolomeo Cervo.

*il Girone B inizia la prossima settimana

Coppa Liguria Seconda Categoria (3^ giornata)

Girone C

Spotornese – Nolese

Classifica:

Girone D

Bardineto 2- Mallare 1

Classifica: Bardineto 4, Mallare 3, Giusvalla 1.

Girone E

Pallare 1 – Murialdo 1, Plodio 2 – Carcarese U21 0

Classifica: Pallare 5, Carcarese e Murialdo 4, Plodio 3.

Girone F

Rocchettese – Alta Val D’Orba (dalle 21)