Ripamonti incontra il presidente dell’Associazione Ligure del Cile Claudio Massone Stagno

Liguria. L’assessore regionale a Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti ha incontrato oggi in sede di Consiglio regionale, il presidente dell’Associazione ligure del Cile, Claudio Massone Stagno, insignito dal presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. All’incontro era presente anche la sindaca di Pieve Ligure, Paola Negro.
L’appuntamento rientra nel calendario di incontri che l’assessore Ripamonti sta portando avanti con le associazioni, con l’obiettivo di valorizzare la presenza e l’attività delle comunità liguri all’estero.
“I rapporti con i Liguri nel mondo, di prima, seconda e terza generazione – ha dichiarato l’assessore Ripamonti – rappresentano un patrimonio storico e culturale straordinario, che intendiamo consolidare sempre di più. In particolare il Sudamerica è una terra fortemente legata alla Liguria, non solo dal punto di vista generazionale, ma anche artistico. È stato un vero piacere conoscere il presidente Massone Stagno, di chiare origini pievesi, la cui attività testimonia il valore di relazioni che restano vive e produttive. Inoltre, questa attività consente a tanti cittadini del mondo di riscoprire e mantenere vive le proprie radici”.