Rimpasto amministrativo a Ceriale, la Lega di Borghetto: “Bene la nomina di Fabrizio Dani a consigliere con deleghe di grandi responsabilità”

Ceriale. A seguito del rimpasto amministrativo che ha interessato la maggioranza del sindaco di Ceriale Marinella Fasano, la sezione di Borghetto e della Val Varatella della Lega Salvini Premier esprime il suo “più convinto apprezzamento per l’operato e la decisione assunta” dal primo cittadino.

“Il sindaco Fasano ha dimostrato coraggio, responsabilità istituzionale e visione politica nell’affrontare un momento di crisi interna, compiendo un atto di rottura necessario per salvaguardare la stabilità e la continuità amministrativa del Comune. L’azzeramento delle deleghe e la successiva formazione di una giunta e un assetto consiliare rinnovati sono un segnale forte e positivo, che antepone il bene della comunità a ogni dinamica di parte”:

“In questo nuovo contesto, accogliamo con particolare favore la nomina del nostro Fabrizio Dani come consigliere delegato con importanti responsabilità: riqualificazione dei sentieri, frazione Peagna e protezione civile. Si tratta di deleghe fondamentali che toccano aspetti vitali del territorio: la riqualificazione dei sentieri rappresenta un’opportunità per la valorizzazione turistica e ambientale del nostro entroterra; l’attenzione per la frazione Peagna garantisce il presidio e l’ascolto delle esigenze specifiche del territorio; la protezione civile è cruciale per la sicurezza e la resilienza del Comune”.

“Fabrizio Dani è una risorsa di grande valore, che saprà tradurre l’esperienza e la conoscenza del territorio in azioni concrete ed efficaci. La sua integrazione nel nuovo assetto amministrativo non è solo un rimpasto, ma un vero e proprio rafforzamento della squadra di governo, che ora può contare su una base allargata e su nuove energie proiettate al futuro. Come Lega, sosteniamo la linea del sindaco Fasano: ‘Dobbiamo andare avanti e proseguire i progetti in itinere’. Invitiamo tutti a guardare al futuro, lasciando alle spalle le recenti frizioni e concentrando ogni sforzo per il progresso di Ceriale”.

“Auguriamo al consigliere delegato Fabrizio Dani e a tutta la nuova squadra di governo un buon lavoro, assicurando la nostra vicinanza e il nostro sostegno per una gestione amministrativa improntata a trasparenza, efficienza e attenzione al territorio.”