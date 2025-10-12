Rimpasto a Ceriale, Dani: “L’interesse pubblico è sempre la priorità”

Ceriale. Non si è fatta attendere la dichiarazione del consigliere di Ceriale Fabrizio Dani in merito alle notizie apparse nei giorni scorsi riguardanti il rimpasto amministrativo della maggioranza del sindaco Marinella Fasano.

“Condivido in pieno quanto dichiarato dal collega Antonello Mazzone – spiega Dani – Il mio non vuole essere assolutamente un attacco a quanti hanno sostenuto la lista CerialeSi, anzi, nei loro confronti la mia gratitudine non sarà mai abbastanza, però è giusto fare chiarezza e non continuare a mescolare le carte a proprio piacimento come fanno certi ‘croupier’ cerialesi”.

“Chiaramente con il passare del tempo mutano le condizioni e gli equilibri talvolta diventano difficili da gestire. Personalmente la scelta di entrare a far parte della maggioranza non è stata presa a cuor leggero. Oltre alle difficoltà prettamente amministrative alle quali sapevo di andare incontro, ero consapevole che questa scelta mi avrebbe esposto ad attacchi mediatici da parte di chi è rimasto ‘scalzo’. Come avevo già dichiarato in consiglio comunale, in occasione dell’unione dei due gruppi consigliari, CerialeSi e Noi per Ceriale, la politica talvolta è l’arte del compromesso. Ebbene si, l’arte del compromesso e nel mio caso di un passo indietro, sempre e solo perseguendo l’interesse pubblico e mai personale”.

“Sono solito dire che nel 2018 mi sono avvicinato a questa esperienza politica-amministrativa spinto dall’ambizione di voler e poter crescere e mai dalla bramosia dettata dalla ricerca di una carriera politica e proprio ciò mi ha permesso di prendere questa decisione senza doppi fini. Mi piace pensare che il tempo sia galantuomo e che in questi due anni e mezzo che rimangono, i benefici che Ceriale otterrà vengano apprezzati e riconosciuti da quanti oggi, anche giustamente, guardano con diffidenza questa decisione”.