Riforma sanità in Liguria, Pastorino: “Giunta Bucci lontana dalla realtà, Asl bloccate e pochi investimenti”

Liguria. “Certo che vedere in questi giorni manifesti affissi sui muri di tutta la regione che parlano di una ‘nuova sanità più vicina ai cittadini’ dopo le immagini dei pronto soccorso presi d’assalto, degli operatori sanitari distrutti dalla fatica, del blocco delle nomine dei direttori e delle assunzioni del personale amministrativo, appare davvero come una fuga dalla realtà”.

Lo afferma il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, che aggiunge: “Quella proposta dal centrodestra in Regione più che una riforma sembra il tentativo di Bucci di sottrarsi alle proprie responsabilità e forse anche di evitare possibili commissariamenti”.

“In Liguria – prosegue Pastorino – al di là dei risultati che Bucci si attribuisce da solo, il servizio sanitario è al collasso. E lo è nonostante l’impegno straordinario di chi ci lavora che rimane l’ultimo vero baluardo di difesa della sanità pubblica. Ma per questa giunta il problema sembra essere solo matematica: quante prestazioni, quanti esami, quante liste d’attesa che peraltro continuano a essere infinite”.

“Non c’è un’attenzione concreta verso chi lavora dentro la sanità. Mai un investimento serio sulla sanità territoriale di prossimità, sui consultori, sui servizi di salute mentale, su quelle strutture di qualità che nella logica di Bucci potrebbero anche non esistere. Siamo davanti a una visione di sanità che non previene e non cura: conta solo. Conteggia prestazioni senza nemmeno chiedersi se siano utili o appropriate”.

“Mentre si rinuncia alla capacità pubblica di prendersi cura delle persone – conclude Pastorino – si continua ad aprire spazi e opportunità ai privati, alimentando un business infinito alle spalle dei contribuenti. Questa non è una riforma: è uno smantellamento silenzioso. E noi non possiamo accettarlo”.