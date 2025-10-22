Riforma Nordio, incontro promosso dal Pd di Albenga con l’onorevole Pandolfo: “È un attacco alla Costituzione”

Albenga. Martedì 20 ottobre alle ore 18, presso il circolo Pd di Albenga, si è tenuto un incontro sulla riforma Nordio con il contributo dell’onorevole Alberto Pandolfo.

“Il provvedimento racchiude, infatti, tutte le caratteristiche di una politica governativa di destra, che non guarda all’interesse dei cittadini, ma alla propria immagine riflessa in uno specchio immaginario”, hanno affermato dal Pd.

“Come per i decreti sicurezza, anche il disegno di legge costituzionale definito ‘riforma Nordio’ rappresenta un preoccupante specchietto per le allodole. Il governo mira, infatti, a creare nemici per distogliere l’opinione pubblica dai problemi reali, che evidentemente non è in grado di affrontare”.

“Il distinguo, pericoloso, in questo caso, sta nella natura costituzionale. Noi cittadini, antifascisti, democratici e progressisti non possiamo permettere questo attacco perpetrato ai danni di uno dei pilastri della Costituzione stessa: la separazione dei poteri. Per questo ci sentiamo in dovere di lanciare un appello forte e chiaro: difendiamo la nostra legge fondamentale”.

“La riforma Nordio non giova ai cittadini, non diminuisce i tempi dei processi, non arricchisce di risorse umane e materiali il settore della Giustizia, non snellisce gli iter burocratici dei tribunali, non prende in considerazione un sistema carcerario che possa definirsi degno di un Paese civile. L’unico obiettivo del provvedimento risiede, infatti, nell’instaurazione di una forma di controllo del potere esecutivo sulla magistratura inquirente. È arrivato il momento di schierarsi, ancora una volta, a favore della nostra Costituzione: bella, democratica e antifascista”.