Solidarietà

Regione Liguria al fianco delle comunità della Val Bormida, l’assessore Ripamonti: “Aree interne patrimonio da tutelare”

L’assessore ha partecipato alla tradizionale castagnata di Bormida, inaugurando un murale che racconta la storia di questi splendidi luoghi. La castagnata ha proposto anche uno spettacolo musicale e uno di falconeria

Generico ottobre 2025

Bormida. “I paesi dell’entroterra come il Comune di Bormida sono luoghi ricchi di tradizioni e storia, guidati da sindaci che hanno a cuore la tutela del territorio e della propria comunità. È stato un onore inaugurare un murale realizzato da un concittadino, che racconta la storia di questi splendidi luoghi. Queste le parole dell’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti oggi a Bormida, nell’entroterra savonese, in occasione della tradizionale castagnata che ha promosso, tra gli altri, uno spettacolo musicale e uno di falconeria.

“Si tratta di realtà profondamente legate alla terra e ai prodotti tipici, come le protagoniste della stagione autunnale: le castagne. Regione Liguria continua a credere in queste comunità, sostenendole attraverso bandi dedicati alle aree interne, all’energia, al commercio e alle piccole e medie imprese”, sottolinea l’assessore.

“I Comuni vanno infatti tutelati con impegno istituzionale e con la partecipazione consapevole, perché rappresentano una parte indissolubile dell’identità culturale della Liguria”, conclude Ripamonti.

