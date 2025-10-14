Regione, fondo affitti: dal 15 ottobre nuova procedura online per gli utenti

Liguria. Una procedura informatizzata per semplificare e rendere più accessibile il Fondo di garanzia regionale dedicato alla locazione. Questa l’iniziativa portata avanti dalla Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola, per agevolare l’utenza e avere, al contempo, un iter maggiormente rispondente ai principi di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

La procedura di ammissione rimarrà sempre gestita in convenzione da Filse Spa, ma sarà accessibile dal sistema bandi on line del sito internet bandifilse.regione.liguria.it a partire da domani (15 ottobre).

“È un’azione che mettiamo in campo per semplificare la vita ai cittadini dando loro un aiuto concreto – dichiara l’assessore regionale Scajola -. Da domani potranno infatti accedere in maniera più rapida e digitalizzata a un fondo importante come quello sulla locazione. La sua funzionalità è duplice perché, da un lato, permette agli affittuari di avere un supporto per superare un momento di difficoltà e, dall’altro, tutela i proprietari di immobili che possono così avere il canone di locazione garantito. Regione Liguria dimostra, in questo modo, la propria costante vicinanza all’utenza e la volontà di sfruttare al meglio le risorse economiche a disposizione”.

Nel dettaglio il Fondo di garanzia è un fondo rotativo, che attualmente conta circa 850mila euro, avente la funzione di ridurre, nell’ambito di un contratto di locazione, l’entità per il locatore del rischio derivante dall’insolvenza del conduttore e conseguentemente dal costituirsi di una morosità difficilmente solvibile.