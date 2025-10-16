Regione, 466 mila euro per la strada a Magliolo ancora chiusa: nuovo parcheggio per Castelvecchio di Rocca Barbena

Liguria. Via libera della Regione Liguria al nuovo piano di interventi infrastrutturali a valere sui fondi della legge 145 con lo stanziamento di circa 3,2 milioni di euro sia per interventi specifici sulla viabilità stradale (1.911.848,63 euro) sia la realizzazione di parcheggi (758.247,54 euro) sia per rispondere alle istanze da parte degli Enti locali per l’acquisto di veicoli e mezzi operativi indispensabili per le manutenzioni delle strade secondarie. Coinvolte complessivamente 37 amministrazioni su tutto il territorio.

I progetti, dalla costa all’entroterra, si inseriscono nella programmazione annuale di Regione Liguria (aggiornamento di Elenco triennale 2025-2027) a sostegno di Comuni e Province.

Per la provincia di Savona: Magliolo – interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale di Isorella attualmente chiusa al traffico (importo complessivo pari a 466.500 euro, di cui 419.850 euro di finanziamento regionale); Castelvecchio di Rocca Barbena – realizzazione di un parcheggio pubblico a raso in via Roma con ripristino della pavimentazione (importo complessivo pari a 200mila euro di cui 190mila euro di finanziamento regionale).

“Prosegue da ormai una decina di anni il nostro impegno al fianco dei sindaci e delle Province nel percorso di ammodernamento e ripristino di infrastrutture che costituiscono l’ossatura della viabilità secondaria – commenta l’assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Solo quest’anno come Regione abbiamo programmato interventi su strade comunali o provinciali per 28 milioni di euro, compresa questa ultima tranche. Si tratta di lavori fondamentali, anche e soprattutto per consentire la riapertura dei tratti attualmente interrotti”.

“Queste risorse costituiscono un aiuto concreto anche per favorire la ‘resilienza’ del territorio che significa intervenire anche per aumentarne la sicurezza e favorirne lo sviluppo in tempo di pace, al di fuori degli stati di emergenza, in un’ottica di prevenzione rispetto a eventi meteo di forte intensità, sempre più frequenti. Questa nuova tranche di fondi dimostra da un lato il continuo e proficuo dialogo con gli enti territoriali per costruire insieme le priorità su cui intervenire con la destinazione delle risorse e, dall’altro, l’attenzione verso situazioni puntuali di fragilità, soprattutto nell’entroterra” conclude Giampedrone.

Per l’acquisto di mezzi operativi, che saranno acquistati da più Comuni in convenzione tra loro per garantirne l’utilizzo condiviso in caso di necessità, nel savonese sono previsti contributi regionali per 180.910,80 euro a favore di 11 Comuni e della stessa Provincia.

“Si tratta di lavori di grande importanza per il nostro territorio – aggiunge il consigliere regionale Angelo Vaccarezza -. Queste risorse dimostrano da un lato il continuo e proficuo dialogo della Regione con gli Enti territoriali e, dall’altro, l’attenzione verso situazioni puntuali di fragilità, soprattutto nell’entroterra. Desidero ringraziare l’assessore regionale Giacomo Giampedrone per questa nuova tranche di contributi a sostegno dei Comuni e della Provincia, segno di una politica vicina e attenta ai bisogni dei territori”.