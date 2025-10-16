Rc auto, in Liguria prezzi più alti rispetto alla media nazionale: Savona è la provincia dove si paga meno

Savona. Il premio medio per l’RCA nella regione si attesta a settembre sui 499,98 €, dato al di sopra della media nazionale. Rispetto al mese precedente, quando era pari a 475,20 €, si osserva un aumento dei prezzi, per un rialzo di circa 25 € all’anno. Confrontando i dati attuali con quelli di 12 mesi fa, quando il prezzo medio era di 461,88 €, si registra un aumento del +8,25% (incremento ben sopra la media italiana) che equivale a circa 38 € in più all’anno. Così come avviene nel resto del Paese, anche in Liguria gli under 25 devono affrontare la spesa maggiore per l’assicurazione RC Auto, con il prezzo che a settembre tocca i 1.095,02 € in media, mentre per i consumatori over 60 (ovvero la fascia d’età che paga meno) il premio è pari a 412,82 €.

Queste le rilevazioni di Segugio.it: a settembre il prezzo medio per l’assicurazione RC Auto in Italia si è attestato sui 486,53 €, confermandosi su livelli molto simili al mese precedente, quando era pari a 485,59 €.

Guardando al dettaglio provinciale per il territorio ligure, a Savona il costo per l’RCA è il più basso dell’intera regione, con un dato medio pari a 401,50 € nelle rilevazioni di settembre 2025, a fronte tuttavia di un aumento del +7,87% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Al contrario, quella di Genova è la provincia dove i prezzi sono più alti di tutta la Liguria, 535,51 € in media, per un rincaro rispetto a settembre 2024 del +8,79%. Infine, l’aumento maggiore rispetto allo scorso anno per quanto riguarda il premio medio RCA si registra a La Spezia (+10,42%), mentre la provincia di Imperia è l’unica della regione dove si osserva il calo dei prezzi rispetto a 12 mesi fa (-2,41%).

Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it, commenta: “Dopo i forti rincari avvenuti fra il 2022 e il 2024, assistiamo finalmente ad una sostanziale stabilizzazione, al netto delle fluttuazioni stagionali, dei prezzi a livello nazionale, seppure su livelli elevati”.