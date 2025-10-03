Rari Nantes Savona: domani l’esordio in campionato, al via la campagna abbonamenti

Savona. Sabato 4 ottobre alle ore 16 la Bper Rari Nantes Savona sarà impegnata, nella piscina Zanelli di Savona, con la Rari Nantes Florentia nell’incontro valevole per la prima giornata della regular season del campionato di Serie A1 maschile 2025/2026.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Ricardo Carmignani di Messina e Roberta Grillo di Palermo. Il delegato Fin sarà Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 10,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

Nel frattempo ha preso il via la campagna abbonamenti per la regular season del campionato di Serie A1 2025/2026.

Anche quest’anno la società biancorossa ha deciso di confermare l’ingresso gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 16 anni compresi (basterà esibire in biglietteria il documento di identità).

Il prezzi dell’abbonamento per il campionato è pari a 100 euro (valido per le 13 partite della stagione regolare); 10 euro è il costo del biglietto per la singola partita.

E’ possibile acquistare gli abbonamenti presso la segreteria della Rari Nantes Savona, oppure al botteghino nell’atrio della piscina prima dell’inizio delle partite.