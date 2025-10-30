Savona. Un raid notturno in piena regola, quello avvenuto nella notte appena trascorsa, a cavallo tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre.

Otto auto sono state pesantemente danneggiate, tutte con i vetri in frantumi, nel parcheggio situato di fronte al Palazzo della Provincia di Savona.

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica, ma al momento l’episodio è avvolto da un alone di mistero. Le macchine colpite, infatti, non risultano vicine, ma sparse a macchia di leopardo all’interno del parcheggio.

Inoltre, sono stati colpiti modelli completamente diversi: suv e crossover, ma anche una Fiat Panda e una Smart.

guarda tutte le foto 5



Raid notturno a Savona: distrutti i finestrini di otto auto

E la cosa più curiosa è che i proprietari di alcune delle vetture vandalizzate, intercettati da IVG, hanno affermato di non aver subito nessun furto anche se probabilmente l’intento di chi ha compiuto il raid era proprio quello di rubare qualcosa perché l’interno di diverse auto coinvolte è stato messo a soqquadro, come a cercare qualcosa che poi evidentemente non è stato trovato.

Le indagini della Scientifica, che ha realizzato diverse fotografie e rilevato le impronte presenti, mirano ora a identificare gli autori e a chiarire proprio la dinamica e le motivazioni dell’incursione.