Raddoppio Finale-Andora: il Governo convoca a Roma i sindaci e le associazioni agricole

Provincia. “Abbiamo ricevuto in giornata la convocazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il 22 ottobre prossimo, alle 14.30, sono stati convocati a Roma i sindaci, le associazioni degli agricoltori, società Fs e il Commissario per fare il punto sullo stato dell’arte e avanzamento del progetto”. Ad annunciarlo ieri, martedì 14 ottobre, è stato Vincenzo Macello, Commissario straordinario nominato da Palazzo Chigi e incaricato di seguire passo dopo passo l’opera di spostamento a monte della ferrovia tra Finale Ligure e Andora.

Con la Conferenza dei Servizi avviata lo scorso 8 settembre, Macello ha dato il via – come promesso – a una serie di incontri con le amministrazioni e le realtà più coinvolte in un’opera da oltre 2 miliardi di euro, destinata a cambiare il volto della viabilità del ponente savonese.

Dopo Finale Ligure e Pietra Ligure, il Commissario ha fatto tappa ad Albenga, una destinazione inevitabile: sarà infatti la Piana ingauna a sopportare il peso maggiore in termini di espropri e sacrifici territoriali.

IL COMMISSARIO MACELLO AD ALBENGA

Si parla di almeno 61 abitazioni, 40 magazzini, 31 garage, 19 fabbricati commerciali, 8 industriali e diversi terreni agricoli di pregio.

Durante la riunione albenganese, alla quale erano presenti il sindaco Riccardo Tomatis e diversi tecnici del Comune e del Ministero, Macello ha voluto rassicurare l’amministrazione sulle cantierizzazioni, che in 7 anni di lavori passeranno tutto fuorché inosservate.

“Stiamo lavorando molto con le amministrazioni per integrare al meglio l’opera nel tessuto cittadino – ha spiegato – e ci impegneremo, fin dall’avvio dei lavori, per intervenire subito sulla viabilità, così da ridurre al minimo l’impatto dei cantieri sulla vita quotidiana”.

L’obiettivo, in sostanza, è quello di “preparare” il territorio all’impatto con i cantieri. Una sorta di adeguamento preventivo per limitare al massimo gli inevitabili disagi dei lavori.

Macello ha poi ricordato l’importanza dei servizi navetta e dei collegamenti bus con le stazioni, oltre alla riqualificazione delle aree circostanti: “Anche l’accessibilità e la vivibilità delle aree attorno alle stazioni sono aspetti centrali del progetto”, ha aggiunto. E qui il pensiero corre inevitabilmente alla futura stazione di Albenga, nella frazione di Bastia, a circa 6km di distanza dell’attuale scalo ferroviario ingauno.

Come procede l’iter: le tappe da qui in avanti

Il primo traguardo fissato è quello del 2 novembre, data entro la quale è prevista l’approvazione del progetto. Seguirà un periodo di analisi delle prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi, con l’obiettivo di arrivare entro metà 2026 al progetto definitivo e successivamente avviare le fasi operative.

“Ottenuto il finanziamento – ha precisato Macello – si procederà con la gara d’appalto, della durata di circa 180 giorni. Dopo l’aggiudicazione, l’appaltatore avrà otto mesi per la redazione del progetto esecutivo, dopodiché inizieranno i lavori veri e propri”.

Un cantiere imponente, lungo 32 chilometri – di cui 25 in galleria – che vedrà l’impiego di frese e macchinari di ultima generazione, capaci di scavare con grande velocità e precisione.

Come detto, il territorio albenganese sarà quello destinato a pagare il “conto più salato” dall’opera. Sul tavolo, tuttavia, c’è la possibilità per il Comune di ottenere una fetta rilevante di quel 2% previsto dal Codice dei contratti come compensazione per l’impatto ambientale e sociale. L’amministrazione ingauna punta a rivendicare una parte importante dei 50 milioni di euro destinati a “compensare i sacrifici”.

L’iter per lo spostamento della ferrovia a monte tra Finale e Andora sembra quindi procedere più spedito che mai. Un’opera che, una volta completata, promette di ridefinire la mobilità e il futuro infrastrutturale del Ponente ligure.

I punti di domanda ovviamente sono ancora molti. Su IVG nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato il caso di due imprenditori della Piana d’Albenga che rischiano di vedere compromesse le proprie attività, non tanto per il tracciato dei nuovi binari quanto per le opere complementari previste a corredo dello spostamento.

