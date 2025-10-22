Andora. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Andora, Mauro Demichelis, dopo il suo intervento all’incontro che si è svolto a Roma con il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, dedicato al tema del raddoppio ferroviario.

“Ho avuto modo di presentare le esigenze del nostro territorio – ha dichiarato Demichelis – e ho ricevuto una risposta positiva da parte del vice ministro Rixi e di RFI in merito alla realizzazione del sovrappasso ferroviario di via San Lazzaro: sarà alto almeno cinque metri e mezzo, in modo da garantire il passaggio dei mezzi pesanti e straordinari utilizzati dalle aziende di cantieristica navale che hanno sede sul territorio o che trasportano le imbarcazioni nel nostro porto turistico”.

“Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio – prosegue Demichelis – a tutela del porto turistico e delle imprese locali che ogni giorno contribuiscono alla crescita di Andora. Auspico che prosegua questo clima di concretezza e collaborazione con Ministeri, Regione, RFI e gli enti sovraordinati che, in questi anni, ci ha permesso di portare a compimento molte opere, anche a corredo della nuova stazione ferroviaria, a tutto vantaggio di viaggiatori e turisti che la utilizzano quotidianamente con soddisfazione e che attendo dal raddoppio un aumento dei treni con fermata ad Andora”.