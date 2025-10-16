“Puliamo il Mondo 2025!” arriva a Spotorno: “Stop alla dispersione ambientale dei rifiuti”

L’apppuntamento per i ragazzi è venerdi 17 ottobre 2025 presso la rotonda Ferrer Manuelli a Spotorno: nuova iniziativa di educazione ambientale.

Gli studenti del 1° anno delle scuola secondaria di primo grado dalle ore 9.00 alle 11.00, saranno impegnati sul tema della pulizia del mare, delle spiagge e della raccolta differenziata per imparare nell’ambito dell’iniziativa di carattere nazionale “Puliamo il mondo 2025!” portata avanti da Legambiente.

Insieme scuole, aziende, Comuni e associazioni, saranno impegnate per contrastare il fenomeno della dispersione ambientale dei rifiuti attraverso azioni concrete, quali la pulizia e la riqualificazione di aree verdi pubbliche e di arenili lacustri, marini e fluviali, insieme ad attività di monitoraggio e sensibilizzazione per la cura e la tutela del bene comune.

L’iniziativa vede il sostegno del Comune di Spotorno, del CEA e di SAT Servizi.