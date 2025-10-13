Pugilato: il team Dibari si qualifica alla fase finale giovanile con tre atleti

Savona. Il team Dibari, guidato dal tecnico maestro Lorenzo Dibari, ormai una presenza costante alle fasi finali del pugilato olimpico giovanile, si conferma ancora una volta ai vertici, qualificando ben tre atleti alle finali nazionali assolute.

Ameer Soliman, classe 2010, 14 anni appena, parteciperà alla fase finale Under 15 che si terrà a Roseto degli Abruzzi.

Simone Amatruda, già qualificato per due anni consecutivi, sarà impegnato invece a Chianciano Terme. Dopo un infortunio alla spalla che lo ha costretto a uno stop di diversi mesi, Simone è tornato in forma battendo, agli interregionali in Sardegna, il pugile di casa in un match esemplare.

Amelia Zamana, campionessa italiana in carica, vanta anche un prestigioso argento internazionale con la maglia azzurra, confermandosi tra le migliori pugili del panorama giovanile.

Il tecnico maestro Lorenzo Dibari dichiara con orgoglio: “Siamo fieri dei sacrifici che questi ragazzi fanno ogni giorno, in un’età in cui le rinunce pesano, ma i sogni sono forti. Il mio compito è dare loro la motivazione giusta, e grazie anche al mio team di allenatori qualificati, unito, siamo riusciti a dare una direzione solida ai nostri atleti. Siamo una piccola società sportiva, ma ci presentiamo alle finali con tre pugili: un risultato importante, considerando il livello altissimo della competizione”.

“Speriamo che in futuro la città di Savona, che rappresentiamo con orgoglio, possa sostenerci maggiormente nella crescita di questi giovani talenti” conclude.

I tre atleti sono già tra i primi pugili più forti d’Italia nelle rispettive categorie. L’obiettivo ora è migliorare ancora questa posizione, puntando in alto, senza paura, tenendo conto che il livello è alto.