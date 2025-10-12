Promozione, i gol bellissimi di Sassari e Scalzi griffano il pareggio tra Savona e Sestrese: è 1-1

SAVONA 1 (52′ Sassari) vs SESTRESE 1 (72′ Scalzi)

Un punto per parte. Savona e Sestrese si spartiscono la posta in palio nel big match di questo campionato. I biancoblù ci sono e lo dimostrano con una prestazione convincente, ma l’inferiorità numerica rovina la festa. Arriva dunque il terzo pareggio degli Striscioni che stavolta però non steccano contro una “piccola”, ma contro la principale contendente al titolo. Comincia dunque così un impegnativo filotto di partite per la squadra di Emanuele Cola. Primo stop invece per la formazione di Enrico Valmati.

Savona – Sestrese, il primo tempo

La partenza del Savona è rabbiosa. La risposta della squadra a un primo periodo di difficoltà e alle voci extra campo delle ultime settimane è stata pronta e decisa. La squadra di Cola ha iniziato con grande aggressività, complicando più volte la costruzione dal basso della Sestrese. Dopo dieci minuti arriva anche un’ottima chance per il vantaggio con Turone che colpisce l’esterno della rete dando l’illusione del gol. I biancoblù manovrano bene, ma non creano altri reali pericoli a Sias. Nella seconda metà invece emerge la Sestrese, grazie più a giocate individuali che ad azioni corali. È soprattutto Repetto a far tremare la difesa biancoblù colpendo anche una traversa su calcio di punizione. Specialmente sull’out di sinistra la squadra di Valmati riesce a rendersi pericolosa, andando più volte al cross sul secondo palo dove però sia Moretti sia Scalzi sono stati imprecisi. Si va dunque all’intervallo sullo 0-0.

Savona – Sestrese, il secondo tempo

Nel momento in cui stavano diventando più determinanti le giocate dei singoli, ecco che il Savona pesca il coniglio dal cilindro. Al 52’ Bellotti con un lancio lungo innesca il movimento di Sassari che colpisce di controbalzo e trova un gol meraviglioso. Una giocata da campione per l’1-0 biancoblù. Il Savona è in fiducia e spinge, ma la partita cambia presto volto: al 67’ Biaggi commette fallo su Repetto e riceve la seconda ammonizione. Gli Striscioni rimangono in dieci e la Sestrese coglie la palla al balzo per invertire la tendenza del match. Il pari arriva al 72’ con una prodezza di Scalzi che con una botta violenta da una trentina di metri confeziona un tiro imparabile per Moraglio. Nel finale la Sestrese prova ad affondare il colpo, ma senza riuscirci. Il match termina dunque 1-1.

La cronaca

90+6′ Finisce qui all’Olmo-Ferro, è 1-1 tra Savona e Sestrese.

90+5′ Ci prova Pirotto da fuori area con il mancino e per poco non trova la porta, chance per il Savona.

90+3′ Si accascia anche Fossati con i crampi. Ovviamente adesso il Savona gioca anche con il cronometro, ma la sensazione è che la squadra di Cola non sia a pieno regime dal punto di vista fisico.

90+1′ Cross teso di Galatolo, ci arriva solo per una leggera deviazione Cafarotti: palla che termina fuori. Assegnati sei minuti di recupero.

89′ Galatolo ci prova da fuori area: pallone alto. Intanto esce un encomiabile Sassari, entra Toscaj.

87′ Punizione sul centro-sinistra: è la zona di Repetto che ancora una volta cerca la porta, blocca però in due tempi Moraglio.

85′ Si scaldano gli animi, Sassari ammonito per proteste. È un finale incandescente all’Olmo-Ferro.

83′ Chance in contropiede per il Savona. Sassari guida la ripartenza biancoblù e cerca un filtrante a mezza altezza per Saracco che cerca di calciare al volo ma non colpisce il pallone.

80′ Sassari fa respirare il Savona: il 9 prova a scappare via e viene steso da Andreoni che viene ammonito.

77′ Ci prova anche Moretti a fare un euro-gol calciando da fuori area con un destro che però non prende l’effetto desiderato.

75′ Discesa di Scalzi sulla destra, cross per Traverso che schiaccia di testa: blocca Moraglio. Intanto crampi per Colombo, entra lo staff medico.

72′ È la serata dei gol bellissimi, Scalzi calcia da quasi trenta metri e fa 1-1! Botta violenta del numero 11 con il destro, dopo che il Savona aveva respinto la minaccia da calcio d’angolo. Parità all’Olmo-Ferro.

70′ Doppio cambio per Valmati: entrano Cafarotti e Galatolo, escono Agostini e Garbellini.

68′ Cola corre ai riparti: fuori Zunino, dentro Saracco. Fallo evitabile perché Biaggi ha steso Repetto a metà campo su una situazione apparentemente innocua.

67′ Biaggi in ritardo su Repetto, seconda ammonizione e cartellino rosso! Cambia l’inerzia della gara con l’espulsione per il numero 4, Savona in dieci uomini.

62′ Squadre che cominciano a perdere le distanze e a sbilanciarsi. Il Savona prova a far male con un cross dalla sinistra per Zunino, intercetta però Damonte mandando fuori tempo l’attaccante biancoblù. Intanto arriva il secondo cambio di Valmati: fuori Zanoli, dentro Traverso.

60′ Savona ancora pericoloso. Biaggi calcia dal limite, la deviazione del difensore fa impennare il pallone e Damonte tenta la rovesciata: pallone sul fondo.

57′ Prova a reagire la Sestrese. Corner dalla destra a rientrare, spizzata sul secondo palo, ancora una volta si fa trovare attento Calcagno che anticipa Andreoni e mette fuori.

55′ L’ex Cairese e Celle Varazze rientra con stile, siglando una rete meravigliosa. Da registrare anche l’ottimo lancio lungo di Damonte, fondamentale per innescare il movimento di Sassari. Il 9 colpisce con una giocata da campione nel momento in cui la Sestrese stava emergendo grazie alle azioni dei singoli.

52′ Gol clamoroso di Sassari, Savona in vantaggio! Lancio lungo dalla difesa a cercare lo scatto in profondità dell’attaccante che colpisce con il destro di controbalzo da posizione leggermente defilata. Il pallone scavalca Sais ed entra in porta, 1-0 per i biancoblù.

51′ Non ce la fa Ansaldo, entra Alessandro Damonte, omonimo dell’esterno del Savona. Questa dunque la prima sostituzione della partita.

49′ Sassari cerca di proteggere il pallone su un lancio lungo e colpisce al volto Ansaldo, entra in campo lo staff medico della Sestrese. L’attaccante si era proposto per ricevere il lancio lungo di Moraglio, costretto a rinviare per il forte pressing avversario.

Squadre di nuovo in campo, si riparte.

Secondo Tempo

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. Grande approccio del Savona, poi nell’ultimo quarto d’ora è venuta fuori la Sestrese. Partita ancora in bilico.

44′ Sfonda ancora la Sestrese, stavolta con l’azione di Agostini che viene poi travolto da Cortesi. Punizione profonda per la spizzata di Repetto, sul secondo palo arriva Scalzi che conclude fuori.

42′ Biaggi e Turone troppo leggeri, Moretti riesce due volte a liberarsi prima di subire fallo da Biaggi. Calcio di punizione in zona centrale, Repetto tenta la conclusione e colpisce la traversa!

38′ Contropiede da manuale della Sestrese con Repetto che supera in grande stile Bellotti e poi va al cross teso verso Moretti. Il 10 colpisce in spaccata senza riuscire a inquadrare lo specchio. Sfuma una pericolosa occasione per la squadra di Valmati.

35′ Nuovamente pericoloso Repetto con un cross dalla sinistra che diventa un tiro, ancora Calcagno riesce a intervenire intercettando il pallone e sventando così la minaccia.

33′ Savona in difficoltà nel gestire una triangolazione a sinistra tra Moretti e Repetto, alla fine Bellotti commette fallo. Punizione laterale, arrivano i saltatori ma Sassari libera l’area.

29′ Altro fallo sanzionato ai biancoblù, partita che comincia a innervosirsi. Punizione sul centrosinistra per la Sestrese, ma a una trentina di metri dalla porta di Moraglio. Repetto calcia lo stesso facendo passare il pallone sotto la barriera, Moraglio blocca in due tempi.

27′ Errore in uscita di Biaggi, Repetto recupera e poi viene ostacolato proprio dal centrocampista che commette fallo. Ammonito il numero 4 biancoblù.

25′ La Sestrese difende a specchio, con una sorta di 3-5-2. I movimenti dei giocatori di Valmati però sono frequenti e non si riescono a stabilire posizioni fisse. Intanto ammonito Turone, fermata una possibile ripartenza.

22′ Riecco la Sestrese: coinvolto Repetto sull’out di sinistra, finta e controfinta per andare al cross, Calcagno però riesce ad anticipare Garbellini e allontanare.

20′ Calcio di punizione laterale dalla sinistra, Fossati cerca direttamente la porta ma non inquadra lo specchio.

18′ Cresce il Savona anche sotto l’aspetto del possesso palla. I biancoblù ora manovrano meglio e conquistano un altro calcio d’angolo, il quarto della partita.

16′ Partita ruvida ma senza particolari irregolarità. Il primo giallo arriva ora: punito l’intervento di Bruzzone su Turone.

15′ Costruisce ancora una volta con aggressività e qualità il Savona. Recupero palla in mezzo al campo, contropiede guidato da Zunino che allarga per Sassari, il 9 però effettua un extra-pass per l’inserimento di Turone sul secondo palo che non arriva. Respira così la Sestrese.

12′ Posizione da jolly quella ricoperta da Turone. L’11 fa il trequartista alle spalle di Sassari, punta sinistra e Zunino, punta destra. Cortesi e Damonte sugli esterni, Fossati e Biaggi in mezzo al campo. Il terzetto difensivo invece è composto da Calcagno, Colombo e Bellotti.

10′ Illusione del gol, Turone sfiora il vantaggio. L’11 conclude e colpisce l’esterno della rete, ma il pubblico era già convinto che il pallone fosse entrato. Si rimane sullo 0-0, ottima chance per un Savona che è partito con il piglio giusto.

7′ Il Savona sviluppa bene, ma Damonte conclude male: il suo cross è totalmente impreciso, si riparte con il rinvio dal fondo.

5′ Anche Sassari mette in difficoltà la costruzione della Sestrese. I verdestellati cercano di uscire dalla trappola del pressing con tanti scambi di posizione, ma il Savona è decisamente aggressivo in questo avvio di gara.

3′ I biancoblù partono forte: la pressione alta di Turone costringe Sias all’errore. Risponde però la Sestrese con il cross di Scalzi per Andreoni, blocca Moraglio.

1′ Il primo squillo è del Savona: tiro al volo dal limite dell’area da parte di Zunino, deviazione e calcio d’angolo.

Primo possesso per il Savona, comincia la sfida.

Primo Tempo

Le due squadre entrano in campo: ci siamo, sta per iniziare Savona – Sestrese.

Appeso uno striscione sulle tribune dell’Olmo-Ferro da parte di qualche tifoso biancoblù. La scritta recita: Non ci vedi ma ci siamo, per maglia e città combattiamo.

Come ipotizzato anche da Cola dopo l’ultima partita, tra i pali torna Moraglio. La novità è Cortesi, classe 2007 all’esordio in campionato: è lui l’under insieme a Turone. Rientrano come previsto Colombo e Sassari nell’undici di partenza, Calcagno sostituisce Schirru. Nella Sestrese invece un solo cambio rispetto alla “manita” contro la Baia Alassio: gioca Agostini e non Traverso. Quella di Valmati è un’interessante modifica tattica, perché i verdestellati inseriscono un difensore al posto di un attaccante.

Le formazioni ufficiali:

Savona: 1 Moraglio, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Biaggi, 5 Bellotti, 6 Colombo, 7 Cartiere, 8 Fossati, 9 Sassari, 10 Zunino, 11 Turone. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Toscaj, 14 Gaggero, 15 Covelli, 16 Saracco, 17 Incorvaia, 18 Pirotto, 19 Basile, 20 Briano. Allenatore: Emanuele Cola.

Sestrese: 1 Sias, 2 Maresca, 3 Garbellini, 4 Zanoli, 5 Ansaldo, 6 Andreoni, 7 Repetto, 8 Agostini, 9 Bruzzone, 10 Moretti, 11 Scalzi. A disposizione: 12 Rainone, 13 Carminati, 14 Damonte, 15 Galatolo, 16 Rapetti, 17 Lunardi, 18 Cafarotti, 19 Raschillà, 20 Traverso. Allenatore: Enrico Valmati.

La terna arbitrale è guidata da Paolo Trabucco della sezione di Chiavari. Gli assistenti sono Catello Gasparo (Genova) e Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure).

Infortuni, contestazioni dei tifosi e un inizio di stagione non brillante. Per ritrovare un po’ di pace il Savona ha bisogno di dare un segnale significativo. E l’occasione arriva alla quinta – ma già cruciale – giornata di questo campionato. All’Olmo-Ferro di Celle Ligure si gioca Savona-Sestrese, il big match più atteso di questa Promozione. Gli Striscioni possono raffreddare gli animi di una piazza ancora in protesta contro il Comune – anche oggi non ci saranno gli ultras – riportandosi a una lunghezza di distanza dalla principale contendente al titolo.

La squadra di Cola ricerca una tranquillità che sembra aver già trovato la Sestrese di Enrico Valmati. I verdestellati sono stati impeccabili in questo avvio di campionato: quattro vittorie su quattro e ben quindici reti segnate. Sono numeri che spaventano un Savona che non avrebbe bisogno di un grande avversario per sentirsi già comunque sotto pressione. Vincendo la Sestrese andrebbe a +7 sui biancoblù, dando così una prima spallata alla classifica. Chissà se oggi vedremo il vero Savona, pronto a sprigionare il diavolo in sé per tornare a sorridere.