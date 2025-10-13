Promozione, Savona – Sestrese 1 a 1: gli eurogoal di Sassari e Scalzi

Ceriale. Mister Enrico Valmati ed Emanuele Cola hanno come marchio di fabbrica il gioco corale.

E sia il Savona sia la Sestrese sanno praticare un calcio efficace ma anche bello da vedere.

Lo scontro diretto però, ha messo in mostra due giocate singole davvero strappa appalusi: il vantaggio firmato da Sassari e il pareggio di Scalzi.