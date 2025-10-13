  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Video

Promozione, Savona – Sestrese 1 a 1: gli eurogoal di Sassari e Scalzi

Nella sfida tra i due tecnici "giochisti" spiccano le giocate dei singoli

Immagini del Savona 1907 FBC

Ceriale. Mister Enrico Valmati ed Emanuele Cola hanno come marchio di fabbrica il gioco corale.

E sia il Savona sia la Sestrese sanno praticare un calcio efficace ma anche bello da vedere.

Lo scontro diretto però, ha messo in mostra due giocate singole davvero strappa appalusi: il vantaggio firmato da Sassari e il pareggio di Scalzi.

Più informazioni
leggi anche
Generico ottobre 2025
Web cronaca
Promozione, i gol bellissimi di Sassari e Scalzi griffano il pareggio tra Savona e Sestrese: è 1-1
Savona Vs Sampierdarenese
Intervista
Savona, il rammarico di Cola: “Due punti persi contro la Sestrese. Troppi infortuni, facciamo sempre la conta”
valmati
Promozione
Pareggio tra Savona e Sestrese, Valmati: “Bicchiere mezzo pieno. Scontro a due per il campionato? No, a cinque o sei”
Generico ottobre 2025
Testa bassa e pedalare
Il Savona pareggia di spirito contro la Sestrese, Moraglio: “Dimostrato che siamo squadra vera. Ormai i bonus ce li siamo giocati”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.