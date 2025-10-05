Il Savona pareggia 3 a 3 contro il Little Club: Turone al 96′ aggiusta una prova opaca

Little Club 3 (33′ Praglia, 66′ Brunozzi, 82′ Raiola) – Savona 3 (30′ Bellotti, 45’+3 Damonte, 90’+6 Turone)

Così non va. A differenza del 2 a 2 di due settimane fa a Masone, il pareggio di oggi suona più di un campanello d’allarme in casa Savona. Nel secondo tempo, in vantaggio di 2 a 1, gli Striscioni non hanno saputo ammazzare la partita, in primis concedendo con grande ingenuità praterie tra difesa e portiere, con il Little Club che ha segnato 2 a 2 e 3 a 2 grazie a palloni calciati centralmente per gli inserimenti di Brunozzi e Raiola. Ma oltre alla gestione della gara, il Savona anche nel primo tempo non aveva saputo creare occasioni a ripetizione come nelle precedenti uscite in campionato. Merito anche di un Little Club attento e combattivo, ma non di certo una squadra con qualità e rosa all’altezza del seppur rimaneggiato Savona. Pesa come un macigno il goal fallito da Zunino al 75′: dopo aver colpito la traversa di testa il pallone sbatte sulla riga e ritorna a sua disposizione ma clamorosamente l’incornata successiva spedisce il pallone alto. Si allunga la lista degli infortuni, con Durante out nel riscaldamento e Schirru uscito al 40′. Domenica prossima contro la Sestrese i biancoblù proveranno a recuperare qualche giocatore ma soprattutto dovranno far tesoro degli errori di oggi, specialmente in fase difensiva.

La partita minuto per minuto

90’+6 Turone! Pareggio del Savona. Palla messa sul secondo palo, Turone di testa fa 3 a 3!

90’+5 Briano guadagna una punizione da posizione pericolosa. Savona tutto nell’area del Little Club

90′ +4 Zunino crossa per Bellotti, colpo di testa sul fondo.

90’+3 Attacca a testa bassa il Savona. Damonte mette al centro. La difesa rossoblù fa muro.

90′ Tiro di Zunino fuori. Cinque minuti di recupero.

87′ Biancato duro su Briano, ammonito.

85′ Fuorigioco fischiato a Turone che aveva controllato in area.

82′ Raiola! 3 a 2 per il Little Club! Il Savona come nel secondo goal subito lascia una prateria, Raiola ruba il tempo a Bellotti e supera in pallonetto Rosasco in uscita.

80′ Proteste veementi del Savona per un possibile tocco di mano di un difensore in area puntato da Zunino.

78′ Ancora un bel pallone messo al centro da Damonte. Zunino controlla e prepara la conclusione ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco. Bilanzone per Praglia nel Little Club. Poi, Pincay lascia il posto a Casalegno.

75′ Chance fallita da Zunino! Cross al bacio di Damonte, incornata che sbatte contro la traversa ma il pallone resta in campo, l’attaccante si avventa nuovamente ma mette alto clamorosamente.

73′ Raiola va sul fondo, mette al centro. Canellini da buona posizione calcia sul fondo.

72′ Mister Rosetti sostituisce Brunozzi inserendo Tripi

71′ Pulsoni ferma fallosamente il contropiede del Savona. Ammonito.

70′ Entra Briano al posto di Saracco.

66′ Pareggio del Little Club! Difesa del Savona trafitta con un passaggio verticale in ripartenza. Brunozzi resiste a Biaggi che lo tampona e segna rasoterra.

65′ Savona a un passo dal tris. Scavetto di Zunino per Saracco che, tutto solo, calcia addosso a Parise in uscita.

62′ Out Chaves, dentro Raiola, attaccante ex Celle tra le altre. Sarà interessante vedere il duello tra la punta esperta e il giovane marcatore classe 2005 Bellotti.

60′ Giallo per Cola per proteste.

55′ Punizione di Biaggi alta sulla traversa. Parise controlla.

52′ Turone difende bene il pallone in mezzo a quattro e guadagna un prezioso calcio di punizione.

48′ Buon avvio del Savona che spinge.

46′ Si riparte

Secondo tempo

45’+4 Finisce il primo tempo.

45′ + 3 Che goal di Damonte! Zunino dal limite tocca per l’esterno che calcia al volo incrociando. Portiere immobile, applausi per Damonte dalla tribuna.

45′ Tre minuti di recupero.

40′ Ennesima tegola per il Savona. Schirru costretto a lasciare il campo. Al suo posto Incorvaia. Bellotti centrale nei tre, Incorvaia a sinistra e Gaggero a destra.

35′ Brunozzi galvanizzato dall’assist impegna Rosasco con un bel tiro. Para in tuffo il portiere savonese.

33′ Pareggio del Little Club! Praglia ruba palla sulla destra e si incunea in area. Servizio a rimorchio per Praglia che apre il piattone trafiggendo Rosasco da posizione ravvicinata. Il Savona protesta reclamando un fallo a inizio azione.

30′ Savona avanti! Angolo battuto dalla destra Zunino calcia da posizione defilata a incrociare, Bellotti trova il primo goal biancoblù realizzando da pochi passi il tap in vincente.

29′ Vericalizza Zunino, Damonte si inserisce centralmente ma non riesce a trovare il pallonetto a causa della bella chiusura di un difensore avversario. Corner.

25′ Turone fa a sportellate con Capra e conquista un calcio d’angolo. Come sempre batte Fossati, questa volta è Parise a respingere con i pugni. L’arbitro poi ravvisa un fallo sul portiere.

22′ Angolo per il Savona. Batte Fossati, Schirru colpisce ma commette fallo. Punizione per il Little Club.

17′ Cross teso di Calcagno, Turone non ci crede e Parise blocca in presa bassa.

15′ Buon approccio del Little Club alla partita. Nelle altre gare il Savona aveva sempre creato palle goal nel primo quarto d’ora. Oggi sembra più difficile “stappare” la partita.

13′ Turone per Zunino, che in area si accentra e calcia. Pallone deviato in angolo.

7′ Damonte crossa dal fondo ma non c’è nessuno. Canellini bada al sodo e si rifugia in corner.

Nel Savona, esordio da titolare per Biaggi, che divide il centrocampo con Saracco. Terzetto difensivo composta da Bellotti e Gaggero ai lati di Schirru. Calcagno largo a destra, dall’altra parte Damonte. Fossati e Turone a sostegno di Zunino.

5′ Bella azione del Little Club: Biancato in verticale per Brunozzi, che entra in area e appoggia per Praglia. Tiro rasoterra debole parato da Rosasco.

1′ Si parte con otto minuti di ritardo. Nel Savona, defezione all’ultimo minuto. Fuori Durante e dentro Calcagno.

Primo tempo

Savona: 1 Rosasco, 2 Bellotti, 3 Damonte, 4 Saracco, 5 Schirru, 6 Gaggero, 7 Calcagno, 8 Biaggi, 9 Turone, 10 Zunino, 11 Fossati. A disposizione: 12 Moraglio, 13 Toskaj, 14 Durante, 15 Incorvaia, 16 Cartiere, 17 Covelli, 18 Pirotto, 19 Basile, 20 Briano. Allenatore: Emanuele Cola.

Little Club James: 1 Parise, 2 Pandiscia, 3 Canellini, 4 Capra, 5 Cinardo, 6 Biancato, 7 Pincay Padilla, 8 Pulsoni, 9 Brunozzi, 10 Chaves, 11 Praglia. A disposizione: 12 Costa, 13 Avanzino, 14 Bonuccelli, 15 Tripi, 16 Abdelfattah, 17 Leonardi, 18 Raiola. 19 Casalegno, 20 Bilanzone. Allenatore: Cristiano Rossetti.

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure) Assistenti: Federico Di Benedetto (Novi Ligure), Luca Risso (Genova)