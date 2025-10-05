Promozione, al Pontelungo basta un gol: l’ex Piu stende il Ceriale

PONTELUNGO 1 (45′ Piu) VS 0 CERIALE

94′ Termina qua la sfida, il gol di Piu basta al Pontelungo per prendere tre punti.

92′ Beluffi sfiora il gol del pareggio in rovesciata! Rimessa battuta lunga, pallone che arriva a Kacellari che calcia e il rimpallo favorisce la volè del capitano, pallone alta di pochissimo e il tempo scorre inesorabile per il Ceriale.

90′ Assegnati 4 minuti di recupero.

87′ Altro cambio per i granata, l’ultimo: fuori Staltari per Sardo. Corsa troppo lenta secondo il giudice di gara, che ammonisce il numero 3 quando era quasi arrivato al limite del campo.

83′ Cambio per il Pontelungo, fuori Calandrino per Folco. Si lamenta un po’ la panchina del Ceriale perchè questo cambio ha impiegato diverso tempo prima di essere portato al termine.

80′ Serie di tiri del Pontelungo, quello di Staltari e Ardissone vengono rimpallati, quello di Piu si spegne tra i guantoni di Gallo. Poi riparte come un razzo il Ceriale, Rosso cerca una specie di pallonetto da dentro l’area che supera Breewuer, ma il pallone viene scortato fuori da Alizeri.

78′ Altro cambio per la panchina del Pontelungo, fuori Garabello per Lorenzini, altro nuovo acquisto di questa settimana. Intanto gioca il Ceriale, Molina prende il fondo e mette il pallone forte e teso in mezzo, blocca Breewuer.

72′ Mambrin si gioca tutto con il triplo cambio: in campo Molina, Shpuza e Rosso per Luca Beluffi, Quartieri e Renda. Rosso si sistema in attacco, quasi un 4-2-2 per Mambrin che vuole provare a raccogliere almeno un punto da questa sfida.

71′ Altro cambio per i granata, esce uno stremato Guardone per Alizeri. Staltari prende il posto dell’uscente come quarto alto nella linea di centrocampo.

67′ Piu segna ancora, ma l’assistente fa segno al direttore di gara che c’è stato precedentemente un tocco con il braccio, rete annullata.

65′ Punizione per il Ceriale, ci prova Mariani e la conclusione è simile a quella di inizio secondo tempo di Beluffi, alta poco sopra la traversa.

63′ Cambio anche il Pontelungo, fuori Rocca per Pollero. I granata adesso si sistemano con Ardissone e Piu punte con il 4-4-2.

62′ Calandrino di testa su angolo questa volta schiaccia forte verso la porta, gran presa di Gallo! Poi l’estremo difensore fa ripartire Mariani che, sgambettato da Guardone, si prende il fallo.

59′ Si rende subito pericoloso Mariani, sterzata e contro sterzata che manda fuori giri la pressione avversaria e pallone dentro perfetto per Beluffi che prova il tiro cross. Si alza però la bandierina, fuorigioco.

56′ Pallone dentro per Luca Beluffi che calcia con il tacco! Conclusione lenta che termina precisa tra i guanti di Breewuer. Doppio cambio intanto per Mambrin, dentro Mariani e Kacellari per Destito e Franco.

54′ Gioco fermo per un contatto tra Rocca e Gallo, dove quest’ultimo è rimasto particolarmente dolorante a terra. Niente di preoccupante, ma il direttore di gara ha comunque voluto fermare il gioco. Si riprende con la punizione per il Ceriale.

52′ Punizione guadagnata da Gabriele Beluffi, sulla battuta da una buona mattonella proprio il numero 9. Pallone calciato molto bene ma che non scende al momento giusto, la sfera colpisce la parte della rete dietro la traversa però fuori dai pali.

49′ Rischio per il Ceriale! Sugli sviluppi del corner il pallone finisce in mezzo a due giocatori ospiti, poi sbuca Marcich che con una specie di scorpione fa impattare il pallone sulla traversa! Ancora angolo, è uno schema con il pallone messo al limite da Guardone per Staltari, contenuto in ritardo dai biancoblù. Si arrabbia molto Mambrin in questo frangente perchè vuole più attenzione dai suoi.

47′ Il Ceriale prende il fondo con Gabriele Beluffi che cerca in mezzo il compagno. Pallone non toccato bene dall’attaccante, recupera Marcich che guadagna poi la rimessa laterale.

45′ Si riprende, pallone in palleggio per il Ceriale che vuole amministrare il primo pallone giocabile del secondo tempo. Provato il lancio lungo, il pallone viene recuperato prima dal Pontelungo e poi nuovamente ripreso dal Ceriale. A più riprese Barone incita i suoi a dialogare in campo, fattore che forse è mancato anche nella prima frazione di gioco. Nessun cambio in campo, si riprende con gli stessi undicesimi per parte.

Secondo tempo

45′ Si combatte a più riprese sulla mediana, poi Destito prova a lanciare il compagno ma il pallone viene recuperato da Calandrino che serve Guardone, gran cross di Guardone che pesca dentro Piu! Il gol dell’ex che col tap in alto ribadisce nell’angolo basso il pallone e porta il Pontelungo in vantaggio a fine primo tempo! Difficile per Gallo prendere questa sfera.

40′ Espulso Zanardini! Un errore chiaro dell’arbitro che aveva concesso la rimessa laterale al Ceriale quando era avversaria ha mandato su di giri l’allenatore ingauno. Dopo qualche protesta, neanche troppo veemente, viene fatto accomodare fuori dal campo dal direttore di gara.

39′ Altra punizione per il Pontelungo, pallone dentro per Calandrino che colpisce senza dare forza a pallone, Gallo trattiene e fa partire il contropiede, Renda con la serpentina ne fa secchi due, poi sulla ribattuta di un contrasto di Calandrino il pallone termina in corner.

35′ Punizione per il Pontelungo, pallone dentro per Rocca che rispedisce alto il pallone. In ogni caso, sarebbe stato fuorigioco.

34′ Ammonito Beluffi Luca per protesta. Sia per lui che per la panchina del Ceriale non c’era posizione irregolare, il giallo speso dal direttore di gara per il centrocampista non è stato preso di buon grado dai suoi.

33′ Altro tentativo di Pontelungo, questa volta dalla parte di Ardissone che scatta come un razzo sulla fascia e cerca dentro Rocca che sfiora, pallone a lato.

28′ Contropiede fulmineo del Pontelungo che recupera palla nella propria difesa e rilancia Rocca. Non lo tiene un difensore del Ceriale, poi con l’altro difensore in pressione il numero 9 prova il tiro dalla distanza: fuori di molto sopra la traversa.

26′ Ammonito Renda per un fallo su Staltari. Il giocatore granata dopo aver battuto la punizione viene colpito in ritardo dal giocatore ospite che aveva cercato di impedire la battuta veloce.

24′ Bella palla di Guardone che mette dentro e per poco non trova la testa di Rocca. Guardone come sempre sta lavorando molto bene sulla fascia destra, rendendosi pericoloso già in diversi frangenti di partita.

17′ Ennesimo fallo di Calandrino su Beluffi, questa volta il direttore estrae il giallo, forse più per le ripetute infrazioni che per il fallo in sé. Punizione dalla trequarti, sulla battuta Buonocore che sceglie di andare all’indietro per costruire l’azione.

14′ Dopo l’azione dove il Pontelungo ha rischiato, Zanardini si è arrabbiato molto e ha parlato con alcuni giocatori per risistemare l’assetto tattico. Anche Mambrin sta continuando a dare indicazioni ai suoi uomini, una grandissima fase di studio in questi primi frangenti.

11′ Il Pontelungo prende coraggio, in questi frangenti sono i granata a comandare il match. Ardissone si porta fuori il pallone però non concretizzando l’azione. Poco dopo risgasa sulla fascia ma il Ceriale prende la sfera sul cross. Attenzione! Situazione di 2 contro 1 in contropiede, Beluffi mette dentro per Renda che non arriva per un soffio! Si dispera il numero 11, era un’occasione da sfruttare.

9′ Primo tiro in porta per il Pontelungo! Pallone perfetto filtrante per Guardone che scatta e mette dentro, Rocca non arriva per un pelo, con Barone che tocca la sfera e rischia qualcosa. Pallone che si spegne nei guantoni di Gallo.

3′ Subito in palleggio il Ceriale, con il Pontelungo che per adesso ha adottato una tattica più conservativa attendendo qualche passo falso avversario. Sempre ben schierata la squadra di Zanardini, Farinazzo ritrova il suo ruolo naturale, il play davanti alla difesa. In campo i nuovi acquisti arrivati in settimana che l’allenatore ingauno ha voluto mettere fin dai primi minuti.

1′ Si inizia! Primo pallone giocato dal Pontelungo, Staltari prova a pescare lungo il compagno ma il pallone viene recupero dal Ceriale. Dopo qualche ribattuta, Calandrino si scontra con Beluffi, punizione battuta da Buonocore che termina tra i guantoni di Breewuer.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Breewuer, 2 Fazio M, 3 Staltari, 4 Marcich, 5 Calandrino, 6 Garabello, 7 Guardone, 8 Farinazzo, 9 Rocca, 10 Piu, 11 Ardissone. A disposizione: 12 Ghiozzi, 13 Fazio P, 14 Sardo, 15 Rossi, 16 Pollero, 17 Massa, 18 Folco, 19 Alizeri, 20 Lorenzini. Allenatore: Zanardini.

Ceriale: 1 Gallo, 2 Miranda, 3 Quartieri, 4 Barone, 5 Franco, 6 D’Aiuto, 7 Destito L, 8 Beluffi L, 9 Beluffi G, 10 Buonocore, 11 Renda. A disposizione: 12 Martinetti, 13 Negroni, 14 Zaytsev, 15 Shpuza, 16 Gaudino, 17 Kacellari, 18 Molina, 19 Mariani, 20 Rosso. Allenatore: Mambrin.

Arbitro dell’incontro il signor Romero Stefano di Savona, coadiuvato da Crotti Matteo di Genova e Mantero Federico di Savona.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il derby del comprensorio di Albenga Pontelungo vs Ceriale. Inizia con il botto il mese di ottobre, all’Annibale Riva va in scena, proprio ad inizio campionato, il derby della pianura ingauna con più qualità in campo. Un match che si prospetta incandescente sotto ogni punto di vista. Tanti gli ex in campo, soprattutto dalla parte granata, con un obiettivo comune: riprendere il cammino dopo una piccola battuta d’arresto nella scorsa gara.

Entrambe le squadre arrivano alla partita con 0 punti raccolti e 0 reti segnate nella scorsa partita. I padroni di casa escono dal Borel con un sonoro tre a zero a loro sfavore, a confermare di come il Finale sia, fino ad ora, la bestia nera di questa stagione della squadra di Zanardini. Per loro un inizio di campionato comunque buono, con due vittorie in tre partite.

La squadra di Mambrin arriva invece alla sfida con qualche ‘cerotto’ in più. Oltre alla vittoria contro la Sampierdarenese (grazie al super gol di Buonocore in rovesciata), arrivano due sconfitte: la prima contro la Sestrese alla prima in campionato e la scorsa contro il Little Clib James, 2 a 0 nonostante un dominio ineccepibile della partita contro i genovesi. Questo conferma di come il calcio non premia sempre la squadra con più gioco, ma la squadra più determinante sotto porta.

Oltre questo, per ambo le formazioni è una sfida da non sbagliare: chi ottiene tre punti può riprendere subito la strada, chi li perde, soprattutto per il Ceriale, potrebbe iniziare a vedere qualche pendenza lungo il cammino.