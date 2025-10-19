Promozione, Pontelungo – Savona LIVE: seconda tappa del tour de force biancoblù

PONTELUNGO 2 (15′ Piu, 37′ Guardone) – SAVONA 2 (55′ Sassari, 86′ Rignanese)

88′ Pollero ci prova da fuori area, blocca Rosasco. Il Savona però non si placa e torna ad attaccare cercando di completare la rimonta.

86′ Eccolo Rignanese! L’arma in più del Savona, rientra e fa quello che vuole Fabio Rignanese. Altro lancio della difesa biancoblù, controlla Gaggero che poi imbuca per il compagno pronto a siglare il pari. 2-2 al Riva.

85′ Ancora pericoloso Rignanese. L’attaccante prima addomestica elegantemente un pallone profondo lanciato dalla difesa, poi trova lo spazio per il tiro a giro. Breewer ci arriva e sventa la minaccia.

83′ Ammonito Bellotti che ferma la ripartenza di Asteggiante. Il Pontelungo pesca ancora dalla panchina: dentro Pollero, fuori Guardone.

81′ Sfuma la chance del 3-1. Altra ripartenza del Pontelungo, comandata da Giacomo Piu. Il 10 porta palla poi serve al limite dell’area Guardone che sterza e va al tiro. Pallone in out.

79′ Sostituzione difensiva per il Pontelungo. Zanardini rileva Ardissone, al suo posto Bolia.

77′ Rignanese a un passo dal 2-2! Raja serve il compagno con uno scavetto, il 14 riceve in area di rigore e cerca la conclusione a incrociare. Pallone che termina sul fondo di pochi centimetri. Intanto cambio per il Pontelungo: esce Barbo, entra Rossi.

76′ Cola pesca dalla panchina: fuori Fossati, dentro Rignanese. Il classe 1998 ritrova il campo dopo un lungo periodo di stop.

74′ Cartellino giallo anche per Alizeri. Dalla tribuna non è stata molto chiara la situazione dell’espulsione di Sassari che probabilmente ha proferito qualche parola di troppo al direttore di gara.

72′ Savona in dieci uomini! Sassari viene ammonito, poi continua a protestare e riceve il secondo giallo. Come settimana scorsa i biancoblù concludono uno in meno.

68′ Seconda sostituzione per Zanardini: esce Sardo, entra Alizeri.

65′ Saracco apre per Pirotto, cambio gioco su Briano, stop e passaggio verso Damonte. Il 3 va al cross, per l’ennesima volta in questa partita. E per l’ennesima volta è impreciso, blocca Breewer. Intanto cambio nel Pontelungo: esce Calandrino, entra Asteggiante. Farinazzo scala in difesa.

61′ Chance clamorosa per il Pontelungo. Pallone recuperato a metà campo, riceve Piu che conduce e poi allarga per Guardone. Il 7 va al cross basso sul secondo palo, per poco Ardissone manca l’appuntamento con il gol.

59′ Il Savona sfiora un gol bellissimo. Pallone in verticale per Briano, tocco elegante per Sassari che a sua volta serve Fossati. L’8 cerca il pallone filtrante per Briano che però si trova in fuorigioco. Ferma tutto dunque il direttore di gara.

57′ Secondo ammonito nel Savona: giallo per Calcagno.

55′ La riapre il Savona! Raja rientra e fa subito assist. Lancio profondo per Sassari che si fa trovare pronto in area di rigore e trasforma in rete. Da registrare la difesa del Pontelungo, decisamente addormentata su questa situazione.

52′ Pasticcia il Pontelungo, riparte Pirotto che serve poi Sassari. Il 9 conduce lungo il lato corto dell’area e cerca il cross basso per un compagno, allontana la difesa casalinga.

50′ Altro cambio per Cola. Rientra in campo Raja, fermo a lungo per infortunio. Il tecnico toglie Turone.

47′ Comincia bene la ripresa del Savona. Discesa sulla sinistra di Damonte che va al cross, pallone deviato nella zona di Saracco che si coordina per andare al tiro. La conclusione però termina alta.

Il Savona rientra in campo con una novità: fuori Covelli, dentro Briano. Turone dà il via al secondo tempo, si riparte.

Secondo Tempo

Sugli altri campi: Albissole in vantaggio 4-1 con la Baia Alassio; vincono anche Praese, Sestrese, Ca de Rissi e Legino; pari tra Superba e Finale e tra Little Club James e Sampierdarenese. La classifica attualmente vede la Sestrese sempre in testa con 16 punti, davanti a Praese e Ca de Rissi a quota 13. Il Pontelungo sale a 12 punti, Savona sesto a 9 punti.

45+3′ Si va all’intervallo con un risultato clamoroso al Riva: Pontelungo in vantaggio di due reti sul Savona. La squadra di Cola in grande difficoltà.

45+1′ Corner per il Savona. Damonte cerca Calcagno, Sardo anticipa tutti e fa scivolare il pallone in fallo laterale.

45′ Altra ammonizione nel Pontelungo: cartellino giallo per Staltari.

42′ Savona sbilanciatissimo, altra ripartenza del Pontelungo. Guardone cerca la verticale per Piu che ignora la via del cross basso per Ardissone e calcia da posizione defilata. Esito deludente, si riparte con il rinvio dal fondo.

41′ Il Savona cerca l’eleganza negli ultimi metri, non è il momento per farlo. Turone può andare al tiro ma preferisce servire Damonte che a sua volta prolunga per Sassari. Il 9 viene anticipato e il Pontelungo respira.

39′ Piove sul bagnato in casa Savona. Si è fatto male Moraglio, entra Rosasco. Il numero 1 biancoblù dovrebbe essersi infortunato al ginocchio destro.

37′ Raddoppia il Pontelungo! Ripartenza dei biancogranata che ribaltano il fronte offensivo, Barbo viene incontro e con il tacco serve il movimento di Guardone. Il 7 si infila tra Calcagno e Bellotti e calcia di prima intenzione dal limite, trovando la via del gol. Clamoroso 2-0.

35′ Intanto l’arbitro ha estratto il primo cartellino anche al Pontelungo. Ammonito Calandrino.

33′ Il gol di Piu è l’occasione per ricordare anche le parole dell’attaccante in occasione del suo addio al Savona, con cui ha giocato nella scorsa stagione. Il classe 2002 era stato piuttosto velenoso come riportiamo qui.

31′ Torna in avanti il Pontelungo. Uno-due tra Ardissone e Guardone viene neutalizzato dall’intervento di Gaggero che concede il corner. Sullo sviluppo del calcio piazzato Ardissone colpisce di testa senza inquadrare la porta.

29′ Traversa del Savona! Corner battuto a uscire da Fossati, svetta Calcagno che colpisce il legno. Biancoblù vicini al pari.

28′ Bella combinazione tra Sassari e Pirotto. Il 9 viene incontro per ricevere il pallone giocato da Bellotti, lo tocca con il tacco per il compagno che gliela restituisce, poi però il tiro viene nuovamente respinto.

24′ Cross interessante di Covelli, con il mancino a rientrare. Calandrino libera l’area e il pallone arriva dove c’è Fossati. L’8 conclude dal limite, palla sul fondo.

22′ C’è anche il Savona. Cross basso di Damonte, pallone deviato in corner. Primo giro dalla bandierina per i biancoblù. Fossati cerca lo schema con la palla corta per Damonte, ma l’esterno sinistro colpisce malissimo il pallone.

19′ Punizione laterale dalla sinistra calciata da Guardone. La traiettoria è bassa e Moraglio blocca direttamente la sfera.

17′ Terzo gol in campionato per il classe 2002 che sblocca così il match. Intanto per il Savona arriva anche la prima ammonizione della partita.

15′ Pontelungo in vantaggio! Cambio gioco verso Ardissone che di testa prolunga servendo Piu. Il 10 colpisce al volo, conclusione angolata su cui Moraglio non arriva. 1-0 al Riva.

13′ Pontelungo schierato con il 4-2-3-1. Sardo, Calandrino, Marcich e Staltari a protezione di Breewer. Garabello e Farinazzo in mediana, Guardone, Barbo e Ardissone alle spalle di Piu.

11′ Ci prova Pirotto da fuori area, conclusione respinta dalla difesa. Riparte il Pontelungo cercando ancora Piu, Bellotti stavolta commette fallo. Punizione laterale, arrivano i saltatori.

9′ Prima timida offensiva del Pontelungo. Pallone recuperato nella propria metà campo dai biancogranata e giocato in profondità verso Piu. Bellotti non rinuncia alla sfida con l’attaccante e riprende il possesso.

7′ Solito 3-4-2-1 nel Savona. Gaggero, Calcagno e Bellotti compongono il terzetto difensivo. Covelli e Damonte sugli esterni, Saracco e Fossati in mezzo. Turone e Pirotto a supporto di Sassari.

4′ Si rinnova il duello Sassari-Bercich. Pallone lungo di Bellotti a cercare l’attaccante, il numero 4 del Pontelungo usa il mestiere per conquistare il rinvio dal fondo.

2′ Primo guizzo del Savona con la giocata in verticale di Turone per il movimento di Sassari, intercetta Marcich. L’attacco alla profondità è sicuramente una chiave tattica del match: proprio su una dinamica simile era arrivato il gol di Sassari contro la Sestrese.

Fischia il direttore di gara, si parte! Primo possesso per il Pontelungo.

Primo Tempo

L’avvicinamento

Squadre che entrano in campo per le foto di rito. Ci siamo, tra poco comincerà il big match di questo turno di campionato.

Cola recupera Rignanese e Raja ma solo per la panchina. Alle già numerose assenze si aggiunge quella di Zunino, oltre a Biaggi che è squalificato. Il tecnico punta su Covelli e Pirotto dal primo minuto. In totale sono quattro le modifiche rispetto alla scorsa settimana.

Cambia qualcosa anche Zanardini. Prima da titolare in campionato per Sardo e Barbo. Rispetto all’undici visto con la Praese c’è anche il rientro di Staltari al posto di Alizeri. Ricordiamo che Zanardini non è in panchina per squalifica, presente al suo posto Pulerà. Il tecnico titolare segue il match dalla tribuna opposta rispetto a quella dei tifosi.

Le formazioni ufficiali:

Pontelungo: 1 Breewer, 2 Sardo, 3 Staltari, 4 Marcich, 5 Calandrino, 6 Garabello, 7 Guardone, 8 Farinazzo, 9 Ardissone, 10 Piu, 11 Barbo. A disposizione: 12 Ghiozzi, 13 Alizeri, 14 Bolia, 15 Massa, 16 Pollero, 17 Rossi, 18 Rocca, 19 Asteggiante, 20 Lorenzini. Allenatore: Fabio Zanardini (in panchina Paolo Pulerà).

Savona: 1 Moraglio, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Saracco, 5 Bellotti, 6 Gaggero, 7 Covelli, 8 Fossati, 9 Sassari, 10 Turone, 11 Pirotto. A disposizione: 12 Rosasco, 13 Cortesi, 14 Rignanese, 15 Toscaj, 16 Raja, 17 Cartiere, 18 Incorvaia, 19 Basile, 20 Briano. Allenatore: Emanuele Cola.

L’arbitro dell’incontro è Giacomo Fraticelli della sezione di Genova. Gli assistenti sono Lorenzo Trucco (Imperia) e Jetmir Hasa (Albenga).

È la seconda tappa del tour de force del Savona. Dopo l’1-1 con la Sestrese e prima della sfida all’Albissole, i biancoblù sono ospiti del Pontelungo. Si tratta del big match di questa settima giornata del campionato di Promozione 2025/2026. Entrambe le squadre sono a quota 9 punti in classifica e devono conservare l’attuale distanza di quattro punti dalla Sestrese capolista.

Il Pontelungo di Fabio Zanardini è reduce dalla sconfitta esterna – in un altro scontro diretto – contro la Praese. I biancogranata sono stati puniti dalla doppietta di Fiorucci e per riscattarsi devono sfruttare un Savona non ancora a pieno regine. Continuano infatti a essere tante le assenze per gli Striscioni che però – come ha detto il portiere Moraglio – ormai si sono giocati tutti i bonus e non possono più sbagliare.