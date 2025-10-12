Promozione, Ceriale – Albissole LIVE: biancoblù per ripartire, ceramisti per la continuità

CERIALE vs ALBISSOLE 1-1 (27′ Shpuza; 3′ Diana)

27′ Shpuza! Bel tiro dal limite dell’area che si insacca: arriva il pareggio dei ragazzi di Mambrin.

23′ Albissole che cerca di tagliare centralmente le linee, sfruttando tanto la rapidità di Vierci. Ceriale costruisce ma manca nella fase di rifinitura dell’azione: spesso appare poco lucido nelle scelte finali.

17′ Occasione Ceriale! Bella palla filtrante di Kacellari per Luca Beluffi: il primo tiro è murato, il secondo alto di poco sopra la traversa. Cresce il Ceriale che pecca però negli ultimi metri.

13′ Bonanni stende fallosamente Beluffi lanciato in ripartenza: giallo per il numero 6 ceramista.

10′ Ceriale che alza il baricentro con coraggio alla ricerca del gol. Albissole però messa molto bene in campo e con la qualità di far male in ripartenza rapida.

5′ Albissole che colpisce alla prima occasione dopo un avvio coraggioso della squadra di Mambrin. Ora il Ceriale deve reagire per non complicare sin da subito la gara.

3′ Gol dell’Albissole! Prima la traversa di Vierci su pallonetto, poi la respinta in rete di Diana che sblocca subito la sfida. Al primo tiro in porta, 1-0 Albissole.

Si comincia!

Primo tempo

Le formazioni

Ceriale: 1 Gallo, 2 Zaytsev, 3 Quartieri, 4 Barone, 5 Shpuza, 6 D’Aiuto, 7 Beluffi L, 8 Kacellari, 9 Beluffi G, 10 Buonocore, 11 Mariani. A disposizione: 12 Martinetti, 13 Negroni, 14 Guaraglia, 15 Andreetto, 16 Gaudino, 17 Minazzo, 18 Molina, 19 Destito, 20 Ascheri. Allenatore: Mambrin.

Albissole: 1 Pastorino, 2 Barisone, 3 De Cerchi, 4 Chiarlone, 5 Favorito, 6 Bonanni, 7 Vierci, 8 Dorno, 9 Diana, 10 Cuka, 11 Carinci. A disposizione: 12 Malinverni, 13 Minuto, 14 Moscatelli, 15 Zunino, 16 Amenduni, 17 Invernizzi, 18 Romano, 19 D’Aliesio, 20 Iadanza. Allenatore: Cattardico.

Arbitra Schenone di Genova, coadiuvato da Minniti e Agresta della medesima sezione.

Classifica all’inizio della quinta giornata: Sestrese 12, Pontelungo 9, Savona e Albissole 8, Finale, Praese e Ca de Rissi 7, Serra Riccò 5, Little Club, New Bragno e Baia Alassio 4, Masone, Legino, Ceriale e Sampierdarenese 3, Superba 0.