Promozione, Beluffi: “Ceriale mi sta a cuore, ripartiamo dal punto contro l’Albissole”

Ceriale. “Siamo contenti del risultato. Avevamo detto prima della partita che era importante fare punti per riprenderci dagli altri risultati che forse non sono stati meritati”, queste le prime parole di Gabriele Beluffi sul pareggio di domenica scorsa del suo Ceriale contro l’Albissole.

Un punto comunque importante per i biancoblù: “Ripartiamo da qui, ripartiamo tutti uniti e forti, e cerchiamo di sfruttare al meglio questo punto che ci sta un po’ stretto, perché secondo me avevamo le occasioni per vincerla, ma non è andata così”.

Sul rendimento della squadra: “Noi siamo un gruppo nuovo e ci vuole tempo per conoscerci e abituarci a giocare insieme. Qualcuno c’è dell’anno scorso, ma abbiamo cambiato anche modulo e ci sta che l’inizio del campionato sia una fase di rodaggio. Da adesso in poi, proveremo tutti insieme a giocare sempre meglio, a trovarci, ad ascoltare il mister e a fare quello che ci dice, perché sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni più avanti“.

Quest’anno a lui la fascia da capitano cerialese: “Io sono qui a Ceriale da tre anni e sono rimasto per la società. Ci tengo molto al Ceriale, ormai mi sta a cuore, anche per mio fratello. Ormai abbiamo creato un rapporto con tutti, sia con il mister che mi segue dai tempi della Juniores, sia con Beppe, Cecco e tutti quelli della società. Sono contento di essere capitano quest’anno e farò del mio meglio per portare in alto la squadra”.

“L’obiettivo è vincere ogni partita. Ci siamo posti un obiettivo all’inizio della stagione, che sappiamo solo noi, sicuramente più alto di quello che siamo ora. Ma sono sicuro che adesso, tutti insieme, ripartendo troveremo i risultati che vogliamo. Bisogna trovare continuità e iniziare a sbloccarci davanti, anche se abbiamo già segnato in Coppa. Dobbiamo ritrovare il gol che ci manca da un po’ di giornate”, chiosa.