Prodotti tipici, Alessandro Piana alla Festa nazionale del tartufo di Millesimo

Millesimo. Il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Prodotti tipici Alessandro Piana e gli assessori al Turismo Luca Lombardi e all’Energia Paolo Ripamonti sono intervenuti oggi alla 33° Festa nazionale del tartufo di Millesimo, un evento all’insegna di enogastronomia, cultura e tradizioni porta nell’entroterra savonese migliaia di visitatori ogni anno.

“Il tartufo è uno dei prodotti non solo tipici, ma simbolo di questo territorio e del nostro entroterra – commenta il vicepresidente Piana – Ed è l’esempio di come, grazie a un prodotto di assoluta eccellenza capace di raccontare una storia, di portare avanti tradizioni secolari, un territorio possa costruire sviluppo, attrattività e lavoro per la comunità. La Regione Liguria continua a sostenere con convinzione questa manifestazione storica”.

“Questa manifestazione è un simbolo di come prodotti tipici, tradizioni ed enogastronomia possono essere, da molti anni, un vero e proprio motore dello sviluppo turistico della nostra regione, in particolare dell’entroterra – commenta l’assessore al Turismo Luca Lombardi – Le zone interne, anno dopo anno, sono sempre più al centro dell’interesse dei turisti nazionali ed internazionali, anche grazie all’attività di sostegno e promozione messa in campo dalla Regione Liguria”.

“Appuntamenti come questo rappresentano ormai un punto di riferimento storico e immancabile per le nostre vallate e le nostre comunità- commenta l’assessore all’Energia Paolo Ripamonti – Il tartufo di Millesimo è un prodotto simbolo di questo splendido borgo del savonese, un vero e proprio tesoro capace non solo di generare lavoro e opportunità, ma di custodire le nostre radici e tradizioni”.