Primo allenamento per la Rappresentativa Regionale Ligure Under 17

Genova. Si svolta, a Serra Riccò, la prima seduta di allenamento della Rappresentativa Regionale Ligure Under 17, guidata dal duo Nicola Rossi e Dario Oddone.
I giocatori selezionati, dopo la fase della messa in azione, sono stati schierati in tre squadre così composte:
Arancioni: Levratto (Cairese), Polito (Finale), Marcello (Vado), Ferlaino (Ceriale), Bruzzone (Vado), Laura (Sanremese), Trezhnjeva (Cairese), Selogni (Ligorna), Sivieri (Finale), Bollentini (Canaletto), Corte (Virtus Sanremese)
Verdi: Vranici (Fezzanese), Marino (Sanremese), Cacciò (Golfo Diaese), Zhao (Vado), Alberti (Athletic Club Albaro), Menegatti (Sestrese), Iberti (Ceriale), Patti (Busalla), Saiano (Don Bosco Spezia), Toso (Sammargheritese), T.Bozzo (Athletic Club Albaro)
Bianchi: J.Bozzo (Athletic Club Albaro), Callà (Campomorone S.Olcese), Di Giacomo (Athletic Club Albaro), Borea (Sanremese), Cannavale (Canaletto), Skendaj (Lavagnese), Valtolina (Bogliasco), Vellko (Pontelungo), Bellone (Ligorna), Moretti (Celle Varazze), Gilardi (Ligorna)
Erano presenti il dirigente federale Pinuccio Ferrando, il collaboratore tecnico Marco Pirovano, il dirigete Marco Peluffo, il fisioterapista Antonello Berriolo, il collaboratore Manuel Penna, il magazziniere Giampiero Penna
Il prossimo stage si disputerà mercoledì 4 Novembre, sempre a Serra Riccò.