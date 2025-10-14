Prima sconfitta dell’Albingaunia, Poggi rasserena: “Disputato una buona partita, non facciamoci condizionare”

Albenga. Dopo i grandi risultati contro Quiliano&Valleggia e Ventimiglia, al Riva arriva la prima sconfitta dell’Albingaunia con Poggi in panchina. Contro il Cengio il tabellino firma 0-1 per gli ospiti, al netto di una buona prova della squadra bianconera. Tante occasioni create, soprattutto sui calci da fermo, la specialità del club, che si sono spente sulla solida difesa granata e suoi guantoni di Rizzo.

Per Poggi una prova da non cancellare, ma una prestazione da usare per riprendere il cammino. Niente da recriminare alla sua squadra, che ha disputato un’ottima gara secondo il tecnico ingauno.

“Abbiamo disputato una buona partita contro una squadra molto forte”, spiega Poggi: “Abbiamo creato tanto oggi, purtroppo non è andato tutto nel verso giusto. Sono contento della nostra prestazione, sappiamo che abbiamo ancora qualcosa da sistemare. Continueremo a lavorare, l’abbiamo fatto benissimo finora, non dobbiamo farci condizionare dal risultato. Nonostante tutto, oggi la prestazione c’è stata“.

Complimenti agli avversari e delucidazioni tattiche: “Faccio i complimenti al loro portiere, oggi partita da 10. Nessuno è mai contento di perdere, siamo tutti dispiaciuti. Dobbiamo continuare a spingere, siamo una buona squadra, lo stiamo dimostrando. Cerco di più il palleggio? No, contro una squadra come il Cengio, che ci aspettava molto ordinata e schiacciata, non dovevamo essere frenetici. Dovevamo essere più lucidi su questo punto, ma secondo me non abbiamo fatto male neanche in questo, quando siamo riusciti a muovere il pallone abbiamo creato le situazioni“.

Prima sconfitta dell’Albingaunia tra coppa e campionato che sarà usata per migliorare: “Mi porto il lavoro, pazienza e tanta unione di intenti, il fattore che ci ha sempre contraddistinto, tutti crediamo in questo progetto. L’abbiamo dimostrato anche oggi, non dobbiamo farci condizionare”.