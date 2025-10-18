Prima riunione del Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia a Savona. Invernizzi: “Un nuovo inizio”

Savona. “In un clima di grande entusiasmo e partecipazione”, si è tenuta oggi, presso l’Idea Hotel di Savona, la prima riunione ufficiale del Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia, alla presenza dei massimi rappresentanti del partito a livello cittadino, provinciale e regionale.

“Un appuntamento atteso e sentito, che ha sancito l’inizio di una nuova fase politica per Fratelli d’Italia a Savona, – ha dichiarato Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria. – I due storici circoli cittadini, oggi finalmente uniti, hanno posto le fondamenta di un progetto comune, solido e condiviso, con l’ambizione chiara di restituire alla città il prestigio, il decoro e la visione che merita”.

Nel corso della riunione, “sono stati ratificati gli eletti nel Coordinamento, delineate le linee guida politiche ed organizzative, pianificate le prossime iniziative pubbliche e avviato il confronto sulla futura sede provinciale e comunale del partito”.

“Particolare attenzione è stata dedicata al radicamento nei quartieri, al dialogo con i cittadini e alla costruzione di un’alternativa credibile, competente e vicina ai bisogni reali della popolazione savonese”.

A testimoniare l’importanza del momento, la presenza di figure di rilievo del panorama politico regionale e nazionale. L’onorevole Matteo Rosso, Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, ha così commentato: “Savona dimostra di essere pronta per un progetto politico ambizioso, fondato sull’unità e sulla determinazione. Il lavoro di sintesi e coesione portato avanti da Matteo Debenedetti è stato esemplare. Ora è il tempo dell’azione, con lo sguardo rivolto al futuro governo della città”.

Il Senatore Gianni Berrino interviene porgendo i suoi saluti: “Porto con piacere i miei saluti e auguro un buon lavoro al nuovo coordinamento cittadino del capoluogo di provincia di Savona mettendomi a disposizione per l’importante appuntamento elettorale che ci sarà nel 2027”.

Stefano Balleari, Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, ha sottolineato: “Fratelli d’Italia cresce quando costruisce ponti e valorizza il confronto. A Savona si è compiuto un passo fondamentale: la politica vera nasce dall’ascolto e dalla progettualità. Questa è la strada giusta”.

Invernizzi ha poi aggiunto: “L’unione dei due circoli cittadini è un atto di grande maturità e responsabilità politica. Il 2027 potrebbe sembrare lontano, ma chi vuole governare deve iniziare a lavorare oggi, con metodo, costanza e visione.”

A chiudere l’incontro, l’intervento del neo Coordinatore Cittadino Matteo Debenedetti, che ha tracciato le linee guida del nuovo corso savonese: “Viviamo in una città che ha smarrito il senso del decoro urbano e della sicurezza. In troppe zone i cittadini si sentono abbandonati e invisibili. La nostra missione è chiara: restituire speranza, dignità e prestigio a Savona. Inizia oggi un cammino fatto di ascolto, idee e passione. Con coraggio, guardiamo al 2027”.