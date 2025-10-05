Prima Categoria. Seconda vittoria per il Cengio, il match contro l’Oneglia termina 3 a 2

CENGIO – ONEGLIA 3 – 2 (9′ Autogoal, 32′ Zizzini, 82′ Seccafen; 47′, 94′ Mollaymeri)

Termina il match alle 16:59 con il risultato di 3 a 2. Durante il primo tempo il Cengio ha dominato creando ottime occasioni. che, fin dai primi minuti, hanno permesso alla squadra di passare in vantaggio grazie a un’autorete. Il raddoppio è arrivato con Zizzini, autore di una grande prestazione, che va a realizzare il rigore del 2 a 0. Al rientro in campo l’Oneglia è stata più aggressiva ed è riuscita a mettere in difficoltà la squadra di casa. Al 47′ Mollaymeri va a riaprire il match segnando il rigore. Nonostante le difficoltà Il Cengio trova il 3 a 1 grazie a una conclusione di Seccafen. Allo scadere, poi, Mollarymeri segna la doppietta ma non basta all’Oneglia per ottenere i 3 punti.

94′ GOOOL!!! Doppietta per Mollaymeri che tira da fuori area rasoterra e segna il 3 a 2

90′ L’arbitro assegna 5 minuti di recupero

87′ Esce Dematteis ed entra Mane per gli ospiti

86′ Esce Pesce e subentra Meta

84′ Esce Alberti ed entra Meda S.

82′ GOOOL!!! Il Cross di Rizzo va a trovare Seccafen che con un tiro mancino e rasoterra trova la rete del 3 a 1

80′ Seccafen si ritrova da solo davanti al portiere, calcia ma Meda M. para in due tempi

75′ Occasione per il Cengio con un tiro di Rizzo S. che termina a lato della porta

74′ Esce Reale ed entra Seccafen

72′ L’intensità del gioco si è abbassata soprattuto per la squadra di casa, gli ospiti invece stanno sfruttando questo momento per cercare di riportare in pareggio la sfida

70′ Entra Pala che prende il posto di Plebani

66′ Ammonito Gallesio dopo un intervento scorretto

65′ Primo cambio anche per gli ospiti: esce Siciliano ed entra Pellegrino

63′ Seconda sostituzione per il Cengio: esce De Matteis ed entra Siri

56′ Esce Freccero ed entra Volga per i padroni di casa

55′ Punizione dalla tre quarti battuta da Zizzini che tira diretto in porta, ma Meda M. devia in calcio d’angolo

52′ In questo inizio di secondo tempo l’Oneglia è più pericolosa, dopo il goal ha preso fiducia e sta cercando la rete del pareggio

47′ GOOOL!!! Mollaymeri non sbaglia, Rizzo indovina il lato ma la palla è angolata e termina in rete

46′ RIGORE! L’Oneglia ha la possibilità di riaprire il match con un rigore, sul dischetto Mollaymeri

Riprende il match alle 16:09

Termina la prima frazione di gioco alle 15:54 con il risultato di 2 a 0

46′ Conclusione per l’Oneglia con Mollaymeri che calcia da dentro l’area ma non centra lo specchio della porta

45′ Il direttore concede 3 minuti di recupero

42′ Punizione battuta da Reale con la palla che transita davanti alla porta ma nessun giocatore riesce a colpirla

40′ Prova a reagire l’Oneglia che riesce a giocare nella metà campo avversaria, ma non crea occasioni pericolose

32′ GOOOL!!! Zizzini non sbaglia, spiazza il portiere, calcia all’incrocio e sigla il 2 a 0

31′ RIGORE! Il direttore assegna un calcio di rigore per il Cengio, sul dischetto si prepara Zizzini

29′ Esce Baroni ed entra Velasque a causa di un possibile infortunio

25′ La squadra ospite fatica ancora a creare occasioni e mantenere il possesso palla a causa della pressione del Cengio

17′ Zizzini calcia dal limite dell’area da posizione laterale, ma trova il palo interno e la palla torna in campo

15′ Altra occasione su calcio d’angolo per il Cengio, che non si finalizza grazie all’intervento della difesa avversaria

14′ Ammonito Alberti dopo un brutto intervento in scivolata su Zizzini

9′ AUTOGOOOL!!! Passa in vantaggio il Cengio con un corner battuto da Reale che rimbalza su un avversario, Dematteis, e finisce in rete

6′ Ancora nessuna occasione per entrambe le squadre, il gioco si sviluppa a centrocampo

Calcio d’inizio alle 15:06

Questa domenica, 5 ottobre, si affronteranno il Cengio e l’Oneglia per il match valido come la seconda giornata di Prima Categoria. La formazione ospite è reduce da una dura sconfitta contro la Sanremese e, oggi, dovrà tentare di ottenere punti e conquistare fiducia. Il Cengio, invece, alla prima partita del campionato ha trovato la vittoria con l’Albenga. Il match si giocherà alle 15:00 presso il campo Pino Salvi. A dirigere il match sarà il signor Giacchino Michele.

FORMAZIONI

Cengio: Rizzo M., Venturino, Negro, Croce F., Freccero, Gallesio (C), Reale, Pesce, Zizzini, Rizzo S., De Matteis. A disposizione: Pelle, Gillardo, Volga, Seccafen, Rovere, Meta, Siri, Croce S., Riolfo. Allenatore: Loris Chiarlone

Oneglia: Meda M., Dematteis, Meda R., Baroni, Alberti (C), Ansaldi, Plebani, Siciliano, Macaluso, Gavasso, Mollaymeri. A disposizione: Marzupio, Galante, Mane, Ceppi, Pellegrino, Meda S., Velasque de la Cruz, Pala. Allenatore: Massimiliano Casella