Prima Categoria. Altarese – Dego LIVE: il match raccontato in diretta

ALTARESE – DEGO (0 – 1) 82′ Strazzacapa

82′ GOOOL!!! Appena entrato Strazzacapa metta la sua firma con il goal del vantaggio, calcia dopo un rimpallo e segna l’1 a 0

81′ Esce Bignoli e subentra Strazzacapa

80′ Palo per il Dego!! Marini calcia dalla tre quarti ma il pallone centra il palo

78′ Per l’Altarese entra Issifou ed esce Borkovic

77′ Il Dego ha preso nuovamente il controllo del match sviluppando il gioco nella metà campo avversaria

76′ Entra Garrone al posto di Brignone

72′ Esce Pazmino ed entra Domeniconi per i padroni di casa

70′ Fase del match in cui entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose, gioco interrotto spesso a causa di numerosi falli e errori

65′ Ammonito Robaldo dopo un pestone su Negro

60′ Esce Baccino ed entra Metalla, che va subito a battere la punizione

59′ Espulso Salani, per doppia ammonizione, dopo un duro intervento al limite dell’area. L’Altarese rimane in 10

58′ Grande opportunità per il Dego con Doci che, dopo un errore difensivo, recupera palla, crossa per Bignoli che colpisce di testa, ma non inquadra la porta

55′ Al rientro dagli spogliatoi l’Altarese sembra essere cresciuta e cerca di trovare il goal del vantaggio

50′ Conclusione di Gagliardi dal limite dell’area che viene neutralizzata in 2 tempi dal portiere avversario

47′ Esce Ognjanovic ed entra Monticelli M. per gli ospiti

Riprende il match alle 16:06

Termina il primo tempo alle 15:52 con il risultato di 0 a 0.

42′ Espulso dalla panchina il secondo portiere dell’Altarese per proteste rivolte all’arbitro

40′ Ammonito Brignone per proteste, dopo un fischio del direttore

34′ Il direttore ammonisce Quinonez dopo un brutto intervento

33′ Il Dego domina fino a questo momento il match creando numerose occasioni ma non riuscendo a trovare la rete per sbloccare la partita

30′ Altra occasione per gli ospiti con Bignoli che si ritrova tra due difensori avversari, li salta, ma non riesce a finalizzare

27′ Ammonito Salani dopo aver interrotto un possibile contropiede

26′ L’Altarese sembra aver preso fiducia, riuscendo così a sviluppare il proprio gioco e creare opportunità

18′ Punizione da posizione laterale per l’Altarese, batte Robaldo, ma la palla termina alta

16′ Calcio d’angolo per il Dego che ha un’ulteriore possibilità per sbloccare il match con Baccino che impatta di testa, ma la palla finisce a lato

12′ La squadra ospite è più pericolosa, in questo inizio, rispetto all’Altarese che fatica a creare opportunità

6′ Punizione per gli ospiti, dopo un fallo su Doci che si propone anche alla battuta, ma la barriera dell’Altarese respinge

3′ Subito un’occasione per il Dego con una conclusione da dentro area di Doci che punta il secondo palo, con un tiro a giro, ma non centra lo specchio della porta

Inizia il match alle 15:04

Questa domenica è tempo di derby in Valbormida: si sfideranno Alterese e Dego. La squadra di casa arriva da un pareggio ottenuto contro l’Andora. Occupa ora l’ottava posizione con 4 punti. Il Dego si trova anch’esso con 4 punti è reduce da un 1 a 1 contro la Golfo Dianese. Il calcio d’inizio è previsto alle 15:00 presso il campo Stelio Fornaciari. A dirigere il match sarà Masini Filippo (GE).

FORMAZIONI

Altarese: Delfino, Salani, Borkovic, Crovella, Gallo, Puglia, Zaccariello, Gagliardi, Pazmino, Quinonez, Robaldo. A disposizione: Provato, Saino, Samba, Domeniconi, Nyandu, Ndiaye, Issifou. Allenatore: Alessio Ponte

Dego: Ghizzardi, Vero, Brignone, Negro, Ognjanovic, Marini, Bignoli, Ferraro, Doci, Cerchez, Baccino. A disposizione: Montano, Monticelli M., Beltrame, Garrone, Turco, Metalla, Gennarelli, Monticelli I., Strazzacapa. Allenatore: Ermanno Frumento