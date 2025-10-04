Ppi Albenga, Bucci: “Resterà aperto H24, l’afflusso di pazienti conferma la necessità. I rinforzi del personale? Arriveranno”

Albenga. “Il Ppi di Albenga resterà aperto sulle 24 ore, ormai è deciso. I nuovi innesti? Arriveranno, ma è presto per dire quando”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ai microfoni di IVG a margine del sopralluogo nel cantiere di Vado Ligure in sui sono in fase di realizzazione i cassoni per la diga di Genova.

A inizio settembre, la Regione ha stabilito la riapertura del punto di primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia sulle 24 ore, un risultato atteso da tutto il territorio (che pure, contestualmente, ha ribadito la necessità di riaprire il pronto soccorso vero e proprio).

Ai nostri microfoni, il governatore ha confermato: “Il Ppi deve rimanere aperto, ormai è deciso, e continuerà a rimanere aperto sulle 24 ore. Gli afflussi di pazienti non sono altissimi, ma quelli che abbiamo visto finora confermano la necessità di tenerlo aperto. Quindi ai cittadini di quel territorio dico: il Ppi continuerà a restare aperto”.

La riapertura del reparto, però, può essere possibile ed efficace solo se il numero di operatori che lo mantengono attivo è sufficiente. E da Albenga la richiesta di “rinforzi” è già stata avanzata: “Nuovi innesti ci saranno sicuramente – ha confermato ancora Bucci a IVG – Che poi vadano ad Albenga o meno dipenderà dalla direzione generale di Asl2”.

Quali i tempi? Secondo Bucci è “troppo presto per dirlo. Dipenderà da tante altre cose, soprattutto dalla riforma sanitaria che stiamo mettendo a punto a livello regionale”.