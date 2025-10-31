Vado Ligure. Sono ufficialmente ripresi i lavori del secondo lotto della passeggiata a mare di Porto Vado, un intervento strategico per la valorizzazione del fronte mare cittadino. Le attività, sbloccate a partire dal 25 agosto, segnano un passo avanti concreto verso la realizzazione del nuovo waterfront vadese.

Le opere già avviate hanno riguardato gli spianamenti e la preparazione del terreno, i tracciamenti plano-altimetrici e il getto delle fondazioni per il nuovo fabbricato previsto dal progetto.

Nelle prossime settimane si procederà con la realizzazione della rete delle acque bianche, la formazione del rilevato destinato alla pista ciclo-pedonale e alla nuova passeggiata, fino alle opere di completamento e di arredo urbano.

Per consentire l’avanzamento del cantiere è prevista l’occupazione temporanea del marciapiede esistente lungo il tratto interessato dai lavori.

L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini e i pedoni per la collaborazione e la pazienza, sottolineando che “eventuali piccoli disagi saranno inevitabili ma temporanei, e necessari per la realizzazione della nuova passeggiata”.

guarda tutte le foto 11



Il cantiere della passeggiata di Porto Vado

L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del waterfront di Vado Ligure, finalizzato a restituire alla città un fronte mare continuo, moderno e accessibile, in grado di integrare le attività legate alla pesca e alla nautica con nuovi spazi pubblici e percorsi ciclo-pedonali.

“Con questo secondo lotto prende forma un tassello fondamentale del programma di valorizzazione del litorale vadese,- commenta il sindaco Fabio Gilardi – che punta a rendere la fascia costiera un luogo di incontro, svago e identità per residenti e visitatori. Diamo continuità a un progetto che rappresenta una vera trasformazione urbana per Vado Ligure: restituire ai cittadini un fronte mare moderno, accessibile e vivibile è un obiettivo che abbiamo perseguito con determinazione, e che oggi inizia a concretizzarsi”.